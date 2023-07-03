Челябинец зарезал любовницу, устроившую сцену ревности

Житель Челябинска нанес более 12 ножевых ударов любовнице в ссоре на почве ревности. От полученных травм женщина скончалась на месте, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
«Между 44-летним подсудимым и его любовницей на почве ревности произошел конфликт, перешедший в борьбу. Потерпевшая вооружилась ножом, который мужчина перехватил и нанес ей не менее 12 ударов в шею и грудь. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия, а мужчина забрал из ее квартиры телевизор и цифровой приемник», — рассказали в ведомстве.
Причиной ссоры стал звонок от сожительницы мужчины, записанной в его телефоне как «любимая». Женщина не знала о существовании гражданской жены и дочери у подсудимого, поэтому устроила сцену ревности.
Металлургический суд Челябинска признал мужчину виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и пункта «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Его приговорили к 13 годам исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на два года. Требования прокурора взыскать с него в пользу сыну погибшей полтора миллиона рублей за моральный вред удовлетворены.
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