Челябинец зарезал любовницу, устроившую сцену ревности

04 июля 2023 в 12:43 Размер текста - 17 +

В драке мужчина перехватил нож у любовницы и нанес ей более 12 ранений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Челябинска нанес более 12 ножевых ударов любовнице в ссоре на почве ревности. От полученных травм женщина скончалась на месте, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Между 44-летним подсудимым и его любовницей на почве ревности произошел конфликт, перешедший в борьбу. Потерпевшая вооружилась ножом, который мужчина перехватил и нанес ей не менее 12 ударов в шею и грудь. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия, а мужчина забрал из ее квартиры телевизор и цифровой приемник», — рассказали в ведомстве. Причиной ссоры стал звонок от сожительницы мужчины, записанной в его телефоне как «любимая». Женщина не знала о существовании гражданской жены и дочери у подсудимого, поэтому устроила сцену ревности. Металлургический суд Челябинска признал мужчину виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и пункта «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Его приговорили к 13 годам исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на два года. Требования прокурора взыскать с него в пользу сыну погибшей полтора миллиона рублей за моральный вред удовлетворены.

Житель Челябинска нанес более 12 ножевых ударов любовнице в ссоре на почве ревности. От полученных травм женщина скончалась на месте, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Между 44-летним подсудимым и его любовницей на почве ревности произошел конфликт, перешедший в борьбу. Потерпевшая вооружилась ножом, который мужчина перехватил и нанес ей не менее 12 ударов в шею и грудь. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия, а мужчина забрал из ее квартиры телевизор и цифровой приемник», — рассказали в ведомстве. Причиной ссоры стал звонок от сожительницы мужчины, записанной в его телефоне как «любимая». Женщина не знала о существовании гражданской жены и дочери у подсудимого, поэтому устроила сцену ревности. Металлургический суд Челябинска признал мужчину виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и пункта «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Его приговорили к 13 годам исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на два года. Требования прокурора взыскать с него в пользу сыну погибшей полтора миллиона рублей за моральный вред удовлетворены.