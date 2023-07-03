За июнь из Челябинска на полигон вывезли более 13 тысяч тонн мусора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти продолжают вести борьбу с нелегальными свалками на территории Челябинска. За июнь на полигон вывезено более 13 тысяч тонн мусора, сообщается на сайте мэрии.

«За июнь управлением экологии и природопользования вывезено на полигон более 13 тысяч тонн строительного, производственного, бытового и иного мусора, незаконно складируемого в не предназначенных для этого местах. Самые крупные нелегальные свалки, которые были ликвидированы, располагались на улицах Радонежской, Березниковской, Труда, 168, по улице Стройгородок, 2, а также в районе Успенского кладбища», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Также в Челябинске участились случаи, когда на контейнерные площадки и в зеленые массивы мусор выгружают целыми грузовиками. В случае обнаружения подобных фактов горожан просят направлять фото- и видеоматериалы на электронную почту управления экологии и природопользования. По возможности — с фиксацией номерных знаков автомобиля.

В Челябинске участились случаи складирования мусора в лесах и в посадках Фото: администрация г. Челябинска

Управлением экологии и природопользования с начала лета на полигон вывезены тонны строительного, производственного, бытового и иного мусора Фото: администрация г. Челябинска

Участились случаи, когда на контейнерные площадки и в зеленые массивы мусор выгружают целыми машинами Фото: администрация г. Челябинска