03 июля 2023

Мэрия Челябинска борется с нелегальными свалками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Станция Введенское. Курган, мусор, помойка, свалка
За июнь из Челябинска на полигон вывезли более 13 тысяч тонн мусора Фото:

Власти продолжают вести борьбу с нелегальными свалками на территории Челябинска. За июнь на полигон вывезено более 13 тысяч тонн мусора, сообщается на сайте мэрии.

«За июнь управлением экологии и природопользования вывезено на полигон более 13 тысяч тонн строительного, производственного, бытового и иного мусора, незаконно складируемого в не предназначенных для этого местах. Самые крупные нелегальные свалки, которые были ликвидированы, располагались на улицах Радонежской, Березниковской, Труда, 168, по улице Стройгородок, 2, а также в районе Успенского кладбища», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Также в Челябинске участились случаи, когда на контейнерные площадки и в зеленые массивы мусор выгружают целыми грузовиками. В случае обнаружения подобных фактов горожан просят направлять фото- и видеоматериалы на электронную почту управления экологии и природопользования. По возможности — с фиксацией номерных знаков автомобиля.

В Челябинске участились случаи складирования мусора в лесах и в посадках
В Челябинске участились случаи складирования мусора в лесах и в посадках
Фото:
Управлением экологии и природопользования с начала лета на полигон вывезены тонны строительного, производственного, бытового и иного мусора
Управлением экологии и природопользования с начала лета на полигон вывезены тонны строительного, производственного, бытового и иного мусора
Фото:
Участились случаи, когда на контейнерные площадки и в зеленые массивы мусор выгружают целыми машинами
Участились случаи, когда на контейнерные площадки и в зеленые массивы мусор выгружают целыми машинами
Фото:
Ликвидированные свалки располагались на улицах Радонежской, Березниковской, Труда, Стройгородок 2, в районе Успенского кладбища
Ликвидированные свалки располагались на улицах Радонежской, Березниковской, Труда, Стройгородок 2, в районе Успенского кладбища
Фото:

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Власти продолжают вести борьбу с нелегальными свалками на территории Челябинска. За июнь на полигон вывезено более 13 тысяч тонн мусора, сообщается на сайте мэрии. «За июнь управлением экологии и природопользования вывезено на полигон более 13 тысяч тонн строительного, производственного, бытового и иного мусора, незаконно складируемого в не предназначенных для этого местах. Самые крупные нелегальные свалки, которые были ликвидированы, располагались на улицах Радонежской, Березниковской, Труда, 168, по улице Стройгородок, 2, а также в районе Успенского кладбища», — сообщили в пресс-службе мэрии. Также в Челябинске участились случаи, когда на контейнерные площадки и в зеленые массивы мусор выгружают целыми грузовиками. В случае обнаружения подобных фактов горожан просят направлять фото- и видеоматериалы на электронную почту управления экологии и природопользования. По возможности — с фиксацией номерных знаков автомобиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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