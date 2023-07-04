Депутат Госдумы Гурулев: нельзя закрывать аэропорты России из-за беспилотников

04 июля 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Атака беспилотников в Московской области была безуспешной, сказал Андрей Гурулев Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Атака беспилотников на Москву Российские аэропорты нельзя закрывать из-за атак беспилотников, поскольку это негативно скажется на экономике страны. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Скажем прямо, что атака беспилотников была безуспешной. Сейчас главное разобраться, кто их запускал и откуда. Как они прошли до этой Новой Москвы. То что система ПВО четко сработала вместе с системой радиоэлектронной борьбы и подавления — это факт. Поэтому я не думаю, что надо что-то (работу аэропортов — прим. ред.) закрывать и останавливать. Иначе мы так экономику остановим», — сказал Андрей Гурулев. Жители Новой Москвы утром 4 июля сообщили о взрывах. Два беспилотника сбили средствами РЭБ в Новой Москве, один в Калужской области. Для защиты от таких атак директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов предложил создать новый рубеж противовоздушной обороны, который протянется от границ с Украиной до Санкт-Петербурга.

Российские аэропорты нельзя закрывать из-за атак беспилотников, поскольку это негативно скажется на экономике страны. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Скажем прямо, что атака беспилотников была безуспешной. Сейчас главное разобраться, кто их запускал и откуда. Как они прошли до этой Новой Москвы. То что система ПВО четко сработала вместе с системой радиоэлектронной борьбы и подавления — это факт. Поэтому я не думаю, что надо что-то (работу аэропортов — прим. ред.) закрывать и останавливать. Иначе мы так экономику остановим», — сказал Андрей Гурулев. Жители Новой Москвы утром 4 июля сообщили о взрывах. Два беспилотника сбили средствами РЭБ в Новой Москве, один в Калужской области. Для защиты от таких атак директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов предложил создать новый рубеж противовоздушной обороны, который протянется от границ с Украиной до Санкт-Петербурга.