Депутат Госдумы Гурулев: нельзя закрывать аэропорты России из-за беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дроны. stock, бпла, беспилотник, stock, бла,  дрон
Атака беспилотников в Московской области была безуспешной, сказал Андрей Гурулев Фото:
новость из сюжета
Атака беспилотников на Москву

Российские аэропорты нельзя закрывать из-за атак беспилотников, поскольку это негативно скажется на экономике страны. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

«Скажем прямо, что атака беспилотников была безуспешной. Сейчас главное разобраться, кто их запускал и откуда. Как они прошли до этой Новой Москвы. То что система ПВО четко сработала вместе с системой радиоэлектронной борьбы и подавления — это факт. Поэтому я не думаю, что надо что-то (работу аэропортов — прим. ред.) закрывать и останавливать. Иначе мы так экономику остановим», — сказал Андрей Гурулев.

Жители Новой Москвы утром 4 июля сообщили о взрывах. Два беспилотника сбили средствами РЭБ в Новой Москве, один в Калужской области. Для защиты от таких атак директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов предложил создать новый рубеж противовоздушной обороны, который протянется от границ с Украиной до Санкт-Петербурга.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские аэропорты нельзя закрывать из-за атак беспилотников, поскольку это негативно скажется на экономике страны. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Скажем прямо, что атака беспилотников была безуспешной. Сейчас главное разобраться, кто их запускал и откуда. Как они прошли до этой Новой Москвы. То что система ПВО четко сработала вместе с системой радиоэлектронной борьбы и подавления — это факт. Поэтому я не думаю, что надо что-то (работу аэропортов — прим. ред.) закрывать и останавливать. Иначе мы так экономику остановим», — сказал Андрей Гурулев. Жители Новой Москвы утром 4 июля сообщили о взрывах. Два беспилотника сбили средствами РЭБ в Новой Москве, один в Калужской области. Для защиты от таких атак директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов предложил создать новый рубеж противовоздушной обороны, который протянется от границ с Украиной до Санкт-Петербурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...