03 июля 2023

Пермяков зовут на массажную вечеринку с хождением по углям

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, массаж, спа салон, релакс
Вечеринка будет идти два дня Фото:

Пермяков приглашают на двухдневную вечеринку Ecstatic Camp. Участникам мероприятия обещают много танцев под открытым небом, хождение по углям, массажную вечеринку и различные творческие мастер-классы.

«Два дня незабываемого отдыха на красивой базе на камском море. Мы объединили все самое лучшее из наших вечеринок и ретритов: eсstatis dance на траве с видом на закат и реку, углехождение, ароматная банька, массажная вечеринка с мастер-классами, арт-практики и музыкальные медитации», — рассказывают организаторы в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Стоимость участия в мероприятии — 9,7 тысячи рублей. В нее включено проживание в доме, питание, участие в мастер-классах и практиках на выбор. Также на территории базы можно поставить палатку. Тогда стоимость участия составит 6,7 тысячи рублей. Фестиваль пройдет с 29 по 30 июля.

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Пермяков приглашают на двухдневную вечеринку Ecstatic Camp. Участникам мероприятия обещают много танцев под открытым небом, хождение по углям, массажную вечеринку и различные творческие мастер-классы. «Два дня незабываемого отдыха на красивой базе на камском море. Мы объединили все самое лучшее из наших вечеринок и ретритов: eсstatis dance на траве с видом на закат и реку, углехождение, ароматная банька, массажная вечеринка с мастер-классами, арт-практики и музыкальные медитации», — рассказывают организаторы в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте». Стоимость участия в мероприятии — 9,7 тысячи рублей. В нее включено проживание в доме, питание, участие в мастер-классах и практиках на выбор. Также на территории базы можно поставить палатку. Тогда стоимость участия составит 6,7 тысячи рублей. Фестиваль пройдет с 29 по 30 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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