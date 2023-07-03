Пермяков зовут на массажную вечеринку с хождением по углям

Пермяков приглашают на двухдневную вечеринку Ecstatic Camp. Участникам мероприятия обещают много танцев под открытым небом, хождение по углям, массажную вечеринку и различные творческие мастер-классы.
«Два дня незабываемого отдыха на красивой базе на камском море. Мы объединили все самое лучшее из наших вечеринок и ретритов: eсstatis dance на траве с видом на закат и реку, углехождение, ароматная банька, массажная вечеринка с мастер-классами, арт-практики и музыкальные медитации», — рассказывают организаторы в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».
Стоимость участия в мероприятии — 9,7 тысячи рублей. В нее включено проживание в доме, питание, участие в мастер-классах и практиках на выбор. Также на территории базы можно поставить палатку. Тогда стоимость участия составит 6,7 тысячи рублей. Фестиваль пройдет с 29 по 30 июля.
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