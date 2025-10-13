Никита Белых спровоцировал пермские власти на комментарий по инициативе Матвиенко

Пермские власти платят 19 млрд рублей за лечение неработающих жителей
Никиту Белых заинтересовали расходы на тунеядцев
Пермские власти прокомментировали инициативу спикера СФ Валентины Матвиенко по поводу взимания платы в ФОМС с неработающих граждан. Вопрос на публичных слушаниях по проекту регионального бюджета задал экс-губернатор Кировской области Никита Белых. И отвечавший на него Сергей Никифоров попытался на него ответить.

«Белых спросил, сколько бюджет региона платит за неработающее население в контексте инициативы Матвиенко по так называемым тунеядцам. Он хотел понять, какую экономию это даст. Никифоров ответил, что 19 млрд рублей», — рассказал URA.RU участник слушаний.

Но отдельно уточнил, что неработающее население в Пермском крае — это порядка 1,345 млн человек. Сюда входят 550 тысяч детей, свыше 700 тысяч пенсионеров, женщины в декрете, студенты.

Но посчитать экономию, по словам Никифорова, пока невозможно. Необходимо подождать, когда появится какой-то правовой акт по инициативе Матвиенко и на его основе сделать расчеты. Что касается борьбы с теми, кто получает зарплату в конвертах или не работает совсем, то регион регулярно занимается их выявлением. За прошлый год «вразумили» 20 тысяч человек. «Сложно пока понять, что имела в виду Валентина Ивановна», — заявил Никифоров.

