Никита Белых спровоцировал пермские власти на комментарий по инициативе Матвиенко

Пермские власти прокомментировали инициативу спикера СФ Валентины Матвиенко по поводу взимания платы в ФОМС с неработающих граждан. Вопрос на публичных слушаниях по проекту регионального бюджета задал экс-губернатор Кировской области Никита Белых. И отвечавший на него Сергей Никифоров попытался на него ответить.
«Белых спросил, сколько бюджет региона платит за неработающее население в контексте инициативы Матвиенко по так называемым тунеядцам. Он хотел понять, какую экономию это даст. Никифоров ответил, что 19 млрд рублей», — рассказал URA.RU участник слушаний.
Но отдельно уточнил, что неработающее население в Пермском крае — это порядка 1,345 млн человек. Сюда входят 550 тысяч детей, свыше 700 тысяч пенсионеров, женщины в декрете, студенты.
Но посчитать экономию, по словам Никифорова, пока невозможно. Необходимо подождать, когда появится какой-то правовой акт по инициативе Матвиенко и на его основе сделать расчеты. Что касается борьбы с теми, кто получает зарплату в конвертах или не работает совсем, то регион регулярно занимается их выявлением. За прошлый год «вразумили» 20 тысяч человек. «Сложно пока понять, что имела в виду Валентина Ивановна», — заявил Никифоров.
