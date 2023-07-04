В Чебаркуле Челябинской области мусоровоз и легковушка въехали в витрину магазина, который находится на первом этаже жилого многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«В Чебаркуле 4 июля водитель грузового автомобиля „Мерседес“ наехал на дорожное ограждение. После этого врезался в автомобиль ВАЗ. В результате он въехал в жилой дом №23 на улице Мира, повредив витрину магазина „Домовой“. Транспортные средства получили повреждение. В ДТП никто не пострадал. Госавтоинспекции устанавливает обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе.
Под постом в паблике «Типичный Чебаркуль» в соцсети «ВКонтакте» о происшествии очевидцы рассказали свои версии произошедшего. По некоторым из них, у водителя мусоровоза не было водительского удостоверения.
«Нужно было отогнать с дороги мусоровоз, но водителя увезли на скорой. Остался напарник, у которого нет водительского удостоверения. И вот», — написала очевидец ДТП Ирина С. в комментариях.
Мусоровоз въехал в витрину магазина «Домовой»
Фото: паблик «Типичный Чебаркуль» в соцсети «ВКонтакте»
Водитель грузовика врезался в легковушку
Фото: паблик «Типичный Чебаркуль» в соцсети «ВКонтакте»
В Чебаркуле Челябинской области мусоровоз и легковушка въехали в витрину магазина, который находится на первом этаже жилого многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «В Чебаркуле 4 июля водитель грузового автомобиля „Мерседес“ наехал на дорожное ограждение. После этого врезался в автомобиль ВАЗ. В результате он въехал в жилой дом №23 на улице Мира, повредив витрину магазина „Домовой“. Транспортные средства получили повреждение. В ДТП никто не пострадал. Госавтоинспекции устанавливает обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе. Под постом в паблике «Типичный Чебаркуль» в соцсети «ВКонтакте» о происшествии очевидцы рассказали свои версии произошедшего. По некоторым из них, у водителя мусоровоза не было водительского удостоверения. «Нужно было отогнать с дороги мусоровоз, но водителя увезли на скорой. Остался напарник, у которого нет водительского удостоверения. И вот», — написала очевидец ДТП Ирина С. в комментариях.