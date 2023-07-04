04 июля 2023

В Чебаркуле мусоровоз и легковушка въехали в витрину магазина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос автомойки на улице Таватуйской, 19. Екатеринбург, полицейский автомобиль, сотрудник полиции
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия Фото:

В Чебаркуле Челябинской области мусоровоз и легковушка въехали в витрину магазина, который находится на первом этаже жилого многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«В Чебаркуле 4 июля водитель грузового автомобиля „Мерседес“ наехал на дорожное ограждение. После этого врезался в автомобиль ВАЗ. В результате он въехал в жилой дом №23 на улице Мира, повредив витрину магазина „Домовой“. Транспортные средства получили повреждение. В ДТП никто не пострадал. Госавтоинспекции устанавливает обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе.

Под постом в паблике «Типичный Чебаркуль» в соцсети «ВКонтакте» о происшествии очевидцы рассказали свои версии произошедшего. По некоторым из них, у водителя мусоровоза не было водительского удостоверения.

«Нужно было отогнать с дороги мусоровоз, но водителя увезли на скорой. Остался напарник, у которого нет водительского удостоверения. И вот», — написала очевидец ДТП Ирина С. в комментариях.

Мусоровоз въехал в витрину магазина «Домовой»
Мусоровоз въехал в витрину магазина «Домовой»
Фото:
Водитель грузовика врезался в легковушку
Водитель грузовика врезался в легковушку
Фото:

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В Чебаркуле Челябинской области мусоровоз и легковушка въехали в витрину магазина, который находится на первом этаже жилого многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «В Чебаркуле 4 июля водитель грузового автомобиля „Мерседес“ наехал на дорожное ограждение. После этого врезался в автомобиль ВАЗ. В результате он въехал в жилой дом №23 на улице Мира, повредив витрину магазина „Домовой“. Транспортные средства получили повреждение. В ДТП никто не пострадал. Госавтоинспекции устанавливает обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе. Под постом в паблике «Типичный Чебаркуль» в соцсети «ВКонтакте» о происшествии очевидцы рассказали свои версии произошедшего. По некоторым из них, у водителя мусоровоза не было водительского удостоверения. «Нужно было отогнать с дороги мусоровоз, но водителя увезли на скорой. Остался напарник, у которого нет водительского удостоверения. И вот», — написала очевидец ДТП Ирина С. в комментариях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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