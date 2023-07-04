Бастрыкин занялся разбором ситуации с махинациями при утеплении фасадов домов в Челябинске

05 июля 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин держит ход расследования под контролем Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководителя челябинского управления СКР Петра Решетникова доклад о ходе уголовного дела, возбужденного по факту махинаций при утеплении фасадов домов в Челябинске. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, ранее Бастрыкин уже взял это дело на личный контроль. «Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с публичным обращением о несогласии с работами по утеплению фасадов жилых домов в Челябинске. Ему необходима информация о ходе и результатах расследования уголовного дела», — сообщает пресс-служба СК РФ. В ведомстве отметили, что расследование данного дела находится на контроле в центральном аппарате. В региональном следственном управлении возбуждено уголовное дело. Силовики вмешались в ситуацию с утеплением фасадов домов после многочисленных обращений горожан. В них они указывали на то, что изначально им называли суммы в несколько раз ниже фактической стоимости. При этом денежные средства будут удержаны из взносов на капитальный ремонт. Есть основания полагать, что законных оснований для утепления фасадов зданий не было, а подписи жильцов в протоколе голосования подделаны.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководителя челябинского управления СКР Петра Решетникова доклад о ходе уголовного дела, возбужденного по факту махинаций при утеплении фасадов домов в Челябинске. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, ранее Бастрыкин уже взял это дело на личный контроль. «Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с публичным обращением о несогласии с работами по утеплению фасадов жилых домов в Челябинске. Ему необходима информация о ходе и результатах расследования уголовного дела», — сообщает пресс-служба СК РФ. В ведомстве отметили, что расследование данного дела находится на контроле в центральном аппарате. В региональном следственном управлении возбуждено уголовное дело. Силовики вмешались в ситуацию с утеплением фасадов домов после многочисленных обращений горожан. В них они указывали на то, что изначально им называли суммы в несколько раз ниже фактической стоимости. При этом денежные средства будут удержаны из взносов на капитальный ремонт. Есть основания полагать, что законных оснований для утепления фасадов зданий не было, а подписи жильцов в протоколе голосования подделаны.