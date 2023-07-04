04 июля 2023

Челябинца отправили в колонию за поножовщину с бывшей тещей и пасынком

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, зона, колония, тюрьма, нары, изолятор, решетка на окне, следственный изолятор, тюремная камера
Мужчина проведет за решеткой четыре года Фото:

Жителя Сосновского района (Челябинская область) отправили в колонию за нападение с ножом на бывшую тещу и несовершеннолетнего пасынка. Как сообщили URA.RU 5 июля в пресс-службе прокуратуры региона, мужчину осудили на четыре года.

«Своими действиями мужчина причинил пенсионерке непроникающее ножевое ранение, подростку причинен тяжкий вред здоровью. Приговором суда ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве сообщили, что мужчина ранее уже оказывался на скамье подсудимых. Во время нападения на бывшую семью он находился на условном сроке за поножовщину с приятелем, к которому приревновал свою жену.

Инцидент в доме бывшей супруги мужчины произошел в конце 2022 года. Тогда он пришел к ней поговорить, но в ходе беседы вспылил и набросился с ножом на бывшую тещу, нанеся ей несколько ударов. После чего он прошел в комнату к 14-летнему пасынку и также ударил его ножом.

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Жителя Сосновского района (Челябинская область) отправили в колонию за нападение с ножом на бывшую тещу и несовершеннолетнего пасынка. Как сообщили URA.RU 5 июля в пресс-службе прокуратуры региона, мужчину осудили на четыре года. «Своими действиями мужчина причинил пенсионерке непроникающее ножевое ранение, подростку причинен тяжкий вред здоровью. Приговором суда ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве сообщили, что мужчина ранее уже оказывался на скамье подсудимых. Во время нападения на бывшую семью он находился на условном сроке за поножовщину с приятелем, к которому приревновал свою жену. Инцидент в доме бывшей супруги мужчины произошел в конце 2022 года. Тогда он пришел к ней поговорить, но в ходе беседы вспылил и набросился с ножом на бывшую тещу, нанеся ей несколько ударов. После чего он прошел в комнату к 14-летнему пасынку и также ударил его ножом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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