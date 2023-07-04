Челябинца отправили в колонию за поножовщину с бывшей тещей и пасынком

05 июля 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Мужчина проведет за решеткой четыре года Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителя Сосновского района (Челябинская область) отправили в колонию за нападение с ножом на бывшую тещу и несовершеннолетнего пасынка. Как сообщили URA.RU 5 июля в пресс-службе прокуратуры региона, мужчину осудили на четыре года. «Своими действиями мужчина причинил пенсионерке непроникающее ножевое ранение, подростку причинен тяжкий вред здоровью. Приговором суда ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве сообщили, что мужчина ранее уже оказывался на скамье подсудимых. Во время нападения на бывшую семью он находился на условном сроке за поножовщину с приятелем, к которому приревновал свою жену. Инцидент в доме бывшей супруги мужчины произошел в конце 2022 года. Тогда он пришел к ней поговорить, но в ходе беседы вспылил и набросился с ножом на бывшую тещу, нанеся ей несколько ударов. После чего он прошел в комнату к 14-летнему пасынку и также ударил его ножом.

Жителя Сосновского района (Челябинская область) отправили в колонию за нападение с ножом на бывшую тещу и несовершеннолетнего пасынка. Как сообщили URA.RU 5 июля в пресс-службе прокуратуры региона, мужчину осудили на четыре года. «Своими действиями мужчина причинил пенсионерке непроникающее ножевое ранение, подростку причинен тяжкий вред здоровью. Приговором суда ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве сообщили, что мужчина ранее уже оказывался на скамье подсудимых. Во время нападения на бывшую семью он находился на условном сроке за поножовщину с приятелем, к которому приревновал свою жену. Инцидент в доме бывшей супруги мужчины произошел в конце 2022 года. Тогда он пришел к ней поговорить, но в ходе беседы вспылил и набросился с ножом на бывшую тещу, нанеся ей несколько ударов. После чего он прошел в комнату к 14-летнему пасынку и также ударил его ножом.