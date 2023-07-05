В Челябинске загорелась промплощадка. Видео

06 июля 2023 в 10:12 Размер текста - 17 +

Пожарные ликвидировали открытое горение Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Челябинске на улице Мраморной на площади 150 квадратных метров загорелась промышленная площадка. Как сообщили URA.RU 6 июля в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, причиной стало возгорание масла в трансформаторе. «Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работают на тушении пожара в производственном здании по улице Мраморной. Горит масло в трансформаторе. Площадь пожара составляет 150 квадратных метров», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Пострадавших при возгорании нет. Также предотвращено распространение огня. Силами восьми единиц техники и 37 человек личного состава ликвидировано открытое горение.

В Челябинске на улице Мраморной на площади 150 квадратных метров загорелась промышленная площадка. Как сообщили URA.RU 6 июля в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, причиной стало возгорание масла в трансформаторе. «Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работают на тушении пожара в производственном здании по улице Мраморной. Горит масло в трансформаторе. Площадь пожара составляет 150 квадратных метров», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Пострадавших при возгорании нет. Также предотвращено распространение огня. Силами восьми единиц техники и 37 человек личного состава ликвидировано открытое горение.