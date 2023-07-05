05 июля 2023

В Челябинске загорелась промплощадка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на Ленинградском вокзале. Москва , пожарная машина, мчс россии, пожарные в касках
Пожарные ликвидировали открытое горение Фото:

В Челябинске на улице Мраморной на площади 150 квадратных метров загорелась промышленная площадка. Как сообщили URA.RU 6 июля в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, причиной стало возгорание масла в трансформаторе.

«Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работают на тушении пожара в производственном здании по улице Мраморной. Горит масло в трансформаторе. Площадь пожара составляет 150 квадратных метров», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пострадавших при возгорании нет. Также предотвращено распространение огня. Силами восьми единиц техники и 37 человек личного состава ликвидировано открытое горение.

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В Челябинске на улице Мраморной на площади 150 квадратных метров загорелась промышленная площадка. Как сообщили URA.RU 6 июля в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, причиной стало возгорание масла в трансформаторе. «Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работают на тушении пожара в производственном здании по улице Мраморной. Горит масло в трансформаторе. Площадь пожара составляет 150 квадратных метров», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Пострадавших при возгорании нет. Также предотвращено распространение огня. Силами восьми единиц техники и 37 человек личного состава ликвидировано открытое горение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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