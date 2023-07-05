Трассы Челябинской области 6 июля закроют для грузовиков из-за аномальной жары

06 июля 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

С полудня и до 20:00 дальнобойщики не смогут ездить по Челябинской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из-за повышения температуры до 32 градусов ряд участков федеральных трасс на территории Челябинской области 6 июля закрывают для большегрузного транспорта. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (температура воздуха свыше 32 градусов) 6 июля 2023 года вводится временное ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов. Оно будет действовать с 12:00 до 20:00», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ограничение распространяется на следующие участки: федеральная трасса А-310 Челябинск — Троицк — граница с республикой Казахстан 16 км — 146 км;

федеральная трасса Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск 12 км — 465 км;

федеральная трасса «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск подъезд к Тюмени 0 км — 91 км;

федеральная трасса М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск 1548 км — 1871 км;

федеральная трасса М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к Екатеринбургу 11 км — 130 км. По прогнозу синоптиков, аномальная жара в Челябинской области будет лишь нарастать. К 11 июля дневные температуры вплотную приблизятся к 40-градусной отметке.

Из-за повышения температуры до 32 градусов ряд участков федеральных трасс на территории Челябинской области 6 июля закрывают для большегрузного транспорта. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». «В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (температура воздуха свыше 32 градусов) 6 июля 2023 года вводится временное ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов. Оно будет действовать с 12:00 до 20:00», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ограничение распространяется на следующие участки: По прогнозу синоптиков, аномальная жара в Челябинской области будет лишь нарастать. К 11 июля дневные температуры вплотную приблизятся к 40-градусной отметке.