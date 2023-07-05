05 июля 2023

В Пермском крае в реке утонули двое детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Летний отдых. архив. Пермь, горная река
Тела детей уже достали из реки Фото:

В Пермском крае в реке Мулянке около деревни Крохово утонули двое несовершеннолетних 2012 года рождения. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю на своем сайте.

«Днем двое несовершеннолетних приехали на велосипедах к реке Мулянке вблизи деревни Крохово, где решили скупаться в не предназначенном для этого месте. Дети не умели плавать и не убедились в глубине реки», — говорится в сообщении.

Тела погибших уже достали из воды. По данному факту следователи проводится процессуальная проверка. Следователи осматривают место происшествия и проводят необходимые экспертизы. Ранее стало известно о еще одном происшествии с утонувшим человеком в регионе. Тело погибшего пока не найдено.

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В Пермском крае в реке Мулянке около деревни Крохово утонули двое несовершеннолетних 2012 года рождения. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю на своем сайте. «Днем двое несовершеннолетних приехали на велосипедах к реке Мулянке вблизи деревни Крохово, где решили скупаться в не предназначенном для этого месте. Дети не умели плавать и не убедились в глубине реки», — говорится в сообщении. Тела погибших уже достали из воды. По данному факту следователи проводится процессуальная проверка. Следователи осматривают место происшествия и проводят необходимые экспертизы. Ранее стало известно о еще одном происшествии с утонувшим человеком в регионе. Тело погибшего пока не найдено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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