В Пермском крае в реке утонули двое детей

06 июля 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

Тела детей уже достали из реки Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае в реке Мулянке около деревни Крохово утонули двое несовершеннолетних 2012 года рождения. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю на своем сайте. «Днем двое несовершеннолетних приехали на велосипедах к реке Мулянке вблизи деревни Крохово, где решили скупаться в не предназначенном для этого месте. Дети не умели плавать и не убедились в глубине реки», — говорится в сообщении. Тела погибших уже достали из воды. По данному факту следователи проводится процессуальная проверка. Следователи осматривают место происшествия и проводят необходимые экспертизы. Ранее стало известно о еще одном происшествии с утонувшим человеком в регионе. Тело погибшего пока не найдено.

В Пермском крае в реке Мулянке около деревни Крохово утонули двое несовершеннолетних 2012 года рождения. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю на своем сайте. «Днем двое несовершеннолетних приехали на велосипедах к реке Мулянке вблизи деревни Крохово, где решили скупаться в не предназначенном для этого месте. Дети не умели плавать и не убедились в глубине реки», — говорится в сообщении. Тела погибших уже достали из воды. По данному факту следователи проводится процессуальная проверка. Следователи осматривают место происшествия и проводят необходимые экспертизы. Ранее стало известно о еще одном происшествии с утонувшим человеком в регионе. Тело погибшего пока не найдено.