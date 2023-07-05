Инцидент произошел из-за технических проблем в КамАЗе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области 6 июля сломавшийся КАМАЗ заблокировал движение на одной из полос. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД по региону, транспортное средство пытаются эвакуировать с проезжей части.

«На подъеме у большегруза неожиданно порвалась тормозная трубка от компрессора, заблокировав полуприцеп. Принимаются попытки эвакуации транспортного средства», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного управления Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что большегруз двигался со стороны Челябинска. В настоящее время сильного затора на участке не наблюдается. Сотрудниками ДПС организовано реверсивное движение.