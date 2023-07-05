05 июля 2023

На челябинской трассе КАМАЗ заблокировал движение. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Грузовые машины с зерном. Курган, камаз, водитель камаза
Инцидент произошел из-за технических проблем в КамАЗе Фото:

На участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области 6 июля сломавшийся КАМАЗ заблокировал движение на одной из полос. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД по региону, транспортное средство пытаются эвакуировать с проезжей части.

«На подъеме у большегруза неожиданно порвалась тормозная трубка от компрессора, заблокировав полуприцеп. Принимаются попытки эвакуации транспортного средства», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного управления Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что большегруз двигался со стороны Челябинска. В настоящее время сильного затора на участке не наблюдается. Сотрудниками ДПС организовано реверсивное движение.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Челябинской области 6 июля сломавшийся КАМАЗ заблокировал движение на одной из полос. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД по региону, транспортное средство пытаются эвакуировать с проезжей части. «На подъеме у большегруза неожиданно порвалась тормозная трубка от компрессора, заблокировав полуприцеп. Принимаются попытки эвакуации транспортного средства», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного управления Госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что большегруз двигался со стороны Челябинска. В настоящее время сильного затора на участке не наблюдается. Сотрудниками ДПС организовано реверсивное движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...