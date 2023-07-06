Фура перевернулась на трассе в Челябинской области из-за лопнувшего колеса. В результате аварии погиб один человек, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. ДТП случилось в четверг около восьми вечера.
«На 62-м километре автодороги Челябинск-Троицк водитель 1993 года рождения за рулем автомобиля Iveco с полуприцепом в результате разрыва переднего левого колеса не справился с управлением. Он съехал в левый кювет с последующим опрокидыванием», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции региона.
В результате ДТП погибла женщина-пассажир 1986 года рождения. Она получила травмы, от которых скончалась в больнице.
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