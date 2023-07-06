06 июля 2023

Фура перевернулась на челябинской трассе из-за лопнувшего колеса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Вадим Шумков вручает ключи от новых машин сотрудникам регионального управления МВД. Курган, дтп, дпс, сотрудник дпс, сотрудник гибдд
Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД Фото:

Фура перевернулась на трассе в Челябинской области из-за лопнувшего колеса. В результате аварии погиб один человек, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. ДТП случилось в четверг около восьми вечера.

«На 62-м километре автодороги Челябинск-Троицк водитель 1993 года рождения за рулем автомобиля Iveco с полуприцепом в результате разрыва переднего левого колеса не справился с управлением. Он съехал в левый кювет с последующим опрокидыванием», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции региона.

В результате ДТП погибла женщина-пассажир 1986 года рождения. Она получила травмы, от которых скончалась в больнице.

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Фура перевернулась на трассе в Челябинской области из-за лопнувшего колеса. В результате аварии погиб один человек, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. ДТП случилось в четверг около восьми вечера. «На 62-м километре автодороги Челябинск-Троицк водитель 1993 года рождения за рулем автомобиля Iveco с полуприцепом в результате разрыва переднего левого колеса не справился с управлением. Он съехал в левый кювет с последующим опрокидыванием», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции региона. В результате ДТП погибла женщина-пассажир 1986 года рождения. Она получила травмы, от которых скончалась в больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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