Фура перевернулась на челябинской трассе из-за лопнувшего колеса. Фото

07 июля 2023 в 08:05 Размер текста - 17 +

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фура перевернулась на трассе в Челябинской области из-за лопнувшего колеса. В результате аварии погиб один человек, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. ДТП случилось в четверг около восьми вечера. «На 62-м километре автодороги Челябинск-Троицк водитель 1993 года рождения за рулем автомобиля Iveco с полуприцепом в результате разрыва переднего левого колеса не справился с управлением. Он съехал в левый кювет с последующим опрокидыванием», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции региона. В результате ДТП погибла женщина-пассажир 1986 года рождения. Она получила травмы, от которых скончалась в больнице. УГИБДД по Челябинской области УГИБДД по Челябинской области

Фура перевернулась на трассе в Челябинской области из-за лопнувшего колеса. В результате аварии погиб один человек, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. ДТП случилось в четверг около восьми вечера. «На 62-м километре автодороги Челябинск-Троицк водитель 1993 года рождения за рулем автомобиля Iveco с полуприцепом в результате разрыва переднего левого колеса не справился с управлением. Он съехал в левый кювет с последующим опрокидыванием», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции региона. В результате ДТП погибла женщина-пассажир 1986 года рождения. Она получила травмы, от которых скончалась в больнице.