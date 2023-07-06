06 июля 2023

Два авто столкнулись и вылетели с трассы в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Реанимация. Скорая помощь. Челябинск, реанимобиль, реанимация, скорая помошь
Один из водителей погиб на месте аварии Фото:

В Челябинской области два легковых автомобиля столкнулись и вылетели с трассы. В результате аварии погиб один из водителей, сообщили в управлении ГИБДД по региону.

«В четверг в Кунашакском районе в 21:00 на 93-м километре автодороги „Подъезд к городу Екатеринбургу“ водитель 1984 года рождения за рулем Mazda 6 не справился с управлением, выехал на левую обочину, допустил занос и столкнулся с попутно двигавшимся справа автомобилем Lada Granta. После этого оба автомобиля съехали в кювет с последующим опрокидыванием», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции области.

За рулем отечественного автомобиля находился водитель 1970 года рождения. Он скончался от травм на месте аварии.

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В Челябинской области два легковых автомобиля столкнулись и вылетели с трассы. В результате аварии погиб один из водителей, сообщили в управлении ГИБДД по региону. «В четверг в Кунашакском районе в 21:00 на 93-м километре автодороги „Подъезд к городу Екатеринбургу“ водитель 1984 года рождения за рулем Mazda 6 не справился с управлением, выехал на левую обочину, допустил занос и столкнулся с попутно двигавшимся справа автомобилем Lada Granta. После этого оба автомобиля съехали в кювет с последующим опрокидыванием», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции области. За рулем отечественного автомобиля находился водитель 1970 года рождения. Он скончался от травм на месте аварии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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