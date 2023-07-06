Два авто столкнулись и вылетели с трассы в Челябинской области. Фото

07 июля 2023 в 08:16 Размер текста - 17 +

Один из водителей погиб на месте аварии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области два легковых автомобиля столкнулись и вылетели с трассы. В результате аварии погиб один из водителей, сообщили в управлении ГИБДД по региону. «В четверг в Кунашакском районе в 21:00 на 93-м километре автодороги „Подъезд к городу Екатеринбургу“ водитель 1984 года рождения за рулем Mazda 6 не справился с управлением, выехал на левую обочину, допустил занос и столкнулся с попутно двигавшимся справа автомобилем Lada Granta. После этого оба автомобиля съехали в кювет с последующим опрокидыванием», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции области. За рулем отечественного автомобиля находился водитель 1970 года рождения. Он скончался от травм на месте аварии. Управление ГИБДД по Челябинской области Управление ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области два легковых автомобиля столкнулись и вылетели с трассы. В результате аварии погиб один из водителей, сообщили в управлении ГИБДД по региону. «В четверг в Кунашакском районе в 21:00 на 93-м километре автодороги „Подъезд к городу Екатеринбургу“ водитель 1984 года рождения за рулем Mazda 6 не справился с управлением, выехал на левую обочину, допустил занос и столкнулся с попутно двигавшимся справа автомобилем Lada Granta. После этого оба автомобиля съехали в кювет с последующим опрокидыванием», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции области. За рулем отечественного автомобиля находился водитель 1970 года рождения. Он скончался от травм на месте аварии.