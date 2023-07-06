Пермяков зовут в Беларусь ради сражения на копьях

Пермяков приглашают провести отпуск на фестивале средневековой культуры в Беларуси

07 июля 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Участники фестиваля будут сражаться разным оружием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермская турфирма анонсировала событийный тур в Беларусь на фестиваль средневековой культуры «Наш Грюнвальд». Участники увидят конный рыцарский турнир на копьях и масштабную реконструкцию Грюнвальдской битвы. «Посети рыцарский турнир в Беларуси, где в 14-й раз пройдет фестиваль средневековой культуры „Наш Грюнвальд“. Он посвящен военной и светской культуре, традициям наших предков. В центре исторического блока окажется масштабная реконструкция эпизодов Грюнвальдской битвы», — сказано в анонсе мероприятия в группе «Pegas Touristik Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Также зрителям покажут турниры лучников и алебардистов, научат средневековым танцам и ремеслам. На главной сцене фестиваля выступят фолк и рок-коллективы из Беларуси. Мероприятие будет проходить под Минском на территории музейного комплекса «Дудутки» с 22 по 23 июля. Стоимость путевок на семь дней с вылетом из Перми начинается от 39 тысяч рублей на человека. Ранее URA.RU рассказало, что пермяков зовут на фестиваль исторической реконструкции в удмуртскую деревню. Там покажут сражения воинов Степи, Руси и Европы.

Пермская турфирма анонсировала событийный тур в Беларусь на фестиваль средневековой культуры «Наш Грюнвальд». Участники увидят конный рыцарский турнир на копьях и масштабную реконструкцию Грюнвальдской битвы. «Посети рыцарский турнир в Беларуси, где в 14-й раз пройдет фестиваль средневековой культуры „Наш Грюнвальд“. Он посвящен военной и светской культуре, традициям наших предков. В центре исторического блока окажется масштабная реконструкция эпизодов Грюнвальдской битвы», — сказано в анонсе мероприятия в группе «Pegas Touristik Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Также зрителям покажут турниры лучников и алебардистов, научат средневековым танцам и ремеслам. На главной сцене фестиваля выступят фолк и рок-коллективы из Беларуси. Мероприятие будет проходить под Минском на территории музейного комплекса «Дудутки» с 22 по 23 июля. Стоимость путевок на семь дней с вылетом из Перми начинается от 39 тысяч рублей на человека. Ранее URA.RU рассказало, что пермяков зовут на фестиваль исторической реконструкции в удмуртскую деревню. Там покажут сражения воинов Степи, Руси и Европы.