06 июля 2023

Пермяков зовут в Беларусь ради сражения на копьях

Пермяков приглашают провести отпуск на фестивале средневековой культуры в Беларуси
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур по Синегорью Челябинск, рыцари, реконструкторы, битва, воины, бой на мечах
Участники фестиваля будут сражаться разным оружием Фото:

Пермская турфирма анонсировала событийный тур в Беларусь на фестиваль средневековой культуры «Наш Грюнвальд». Участники увидят конный рыцарский турнир на копьях и масштабную реконструкцию Грюнвальдской битвы.

«Посети рыцарский турнир в Беларуси, где в 14-й раз пройдет фестиваль средневековой культуры „Наш Грюнвальд“. Он посвящен военной и светской культуре, традициям наших предков. В центре исторического блока окажется масштабная реконструкция эпизодов Грюнвальдской битвы», — сказано в анонсе мероприятия в группе «Pegas Touristik Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

Также зрителям покажут турниры лучников и алебардистов, научат средневековым танцам и ремеслам. На главной сцене фестиваля выступят фолк и рок-коллективы из Беларуси. Мероприятие будет проходить под Минском на территории музейного комплекса «Дудутки» с 22 по 23 июля. Стоимость путевок на семь дней с вылетом из Перми начинается от 39 тысяч рублей на человека.

Ранее URA.RU рассказало, что пермяков зовут на фестиваль исторической реконструкции в удмуртскую деревню. Там покажут сражения воинов Степи, Руси и Европы.

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Пермская турфирма анонсировала событийный тур в Беларусь на фестиваль средневековой культуры «Наш Грюнвальд». Участники увидят конный рыцарский турнир на копьях и масштабную реконструкцию Грюнвальдской битвы. «Посети рыцарский турнир в Беларуси, где в 14-й раз пройдет фестиваль средневековой культуры „Наш Грюнвальд“. Он посвящен военной и светской культуре, традициям наших предков. В центре исторического блока окажется масштабная реконструкция эпизодов Грюнвальдской битвы», — сказано в анонсе мероприятия в группе «Pegas Touristik Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Также зрителям покажут турниры лучников и алебардистов, научат средневековым танцам и ремеслам. На главной сцене фестиваля выступят фолк и рок-коллективы из Беларуси. Мероприятие будет проходить под Минском на территории музейного комплекса «Дудутки» с 22 по 23 июля. Стоимость путевок на семь дней с вылетом из Перми начинается от 39 тысяч рублей на человека. Ранее URA.RU рассказало, что пермяков зовут на фестиваль исторической реконструкции в удмуртскую деревню. Там покажут сражения воинов Степи, Руси и Европы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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