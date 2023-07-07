Облитая зеленкой адвокат Пономарева заявила, что дело о нападении на нее не возбудили

07 июля 2023 в 15:37 Размер текста - 17 +

Елена Пономарева заявила, что уголовное дело до сих пор не заведено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уголовное дело из-за нападения с зеленкой на адвоката Елену Пономареву до сих пор не заведено. Об этом сообщила сама женщина. По словам Пономаревой, оперуполномоченные делают все, чтобы не найти причастных. «Дело до сих пор не возбудили. Только взяли объяснения у меня. Пришел какой-то непонятный оперуполномоченный, задал вопросы и ушел. Сказали, что только одна камера видеонаблюдения работала в месте нападения, но она „была глубоко, не совсем с вами. Мы не можем посмотреть“», — заявила Пономарева в беседе с «Газетой.ru» . Она отметила, что спецслужбы делают все, чтобы не найти причастных. По словам адвоката, атака на нее не связана с делом по нападению на журналистку Елену Милашину. «Это просто люди подсмотрели и сделали», — подчеркнула Пономарева. Официального подтверждения информации нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Следственный комитет Москвы. Ранее стало известно, что Елена Пономарева получила ожог глаз второй степени из-за нападения. Неизвестные облили ее зеленкой. Она отметила, что обратилась в полицию. Помонорева выразила надежду, что заказчика и исполнителя найдут.

Уголовное дело из-за нападения с зеленкой на адвоката Елену Пономареву до сих пор не заведено. Об этом сообщила сама женщина. По словам Пономаревой, оперуполномоченные делают все, чтобы не найти причастных. «Дело до сих пор не возбудили. Только взяли объяснения у меня. Пришел какой-то непонятный оперуполномоченный, задал вопросы и ушел. Сказали, что только одна камера видеонаблюдения работала в месте нападения, но она „была глубоко, не совсем с вами. Мы не можем посмотреть“», — заявила Пономарева в беседе с «Газетой.ru». Она отметила, что спецслужбы делают все, чтобы не найти причастных. По словам адвоката, атака на нее не связана с делом по нападению на журналистку Елену Милашину. «Это просто люди подсмотрели и сделали», — подчеркнула Пономарева. Официального подтверждения информации нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Следственный комитет Москвы. Ранее стало известно, что Елена Пономарева получила ожог глаз второй степени из-за нападения. Неизвестные облили ее зеленкой. Она отметила, что обратилась в полицию. Помонорева выразила надежду, что заказчика и исполнителя найдут.