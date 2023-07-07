На челябинской базе отдыха утонул турист

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Мужчине не хватило сил доплыть до берега Фото:

На базе отдыха в Увельском районе Челябинской области утонул турист. Как сообщили URA.RU 7 июля в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, мужчина не смог доплыть до берега.

«ЧП произошло на реке Увелька. Со слов очевидцев, мужчина, отдыхавший на пляже базы, переплыл на противоположный берег, отдохнул, но на пути назад, не доплыв 30 метров, неожиданно исчез из вида», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС.

Спасатели начали поиск тела. Оно было обнаружено на глубине двух метров. Его транспортировали к берегу и передали сотрудникам полиции. Ведется расследование обстоятельств происшествия.

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На базе отдыха в Увельском районе Челябинской области утонул турист. Как сообщили URA.RU 7 июля в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, мужчина не смог доплыть до берега. «ЧП произошло на реке Увелька. Со слов очевидцев, мужчина, отдыхавший на пляже базы, переплыл на противоположный берег, отдохнул, но на пути назад, не доплыв 30 метров, неожиданно исчез из вида», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС. Спасатели начали поиск тела. Оно было обнаружено на глубине двух метров. Его транспортировали к берегу и передали сотрудникам полиции. Ведется расследование обстоятельств происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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