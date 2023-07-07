Против зама Куйвашева началась пиар-кампания, к ней подключили советника главы ДНР

07 июля 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Олег Чемезов мешает планам миллиардера и его политтехнолога Фото: Московец Илья © URA.RU Миллиардер Виталий Кочетков («Мотив») развернул масштабную пиар-кампанию против свердловского вице-губернатора Олега Чемезова, который сорвал его план на выборах в гордуму Екатеринбурга. Основным исполнителем осведомленный источник URA.RU называет доверенного политтехнолога губернатора Евгения Куйвашева Рината Хазеева, работающего в интересах Кочеткова, а одним из подрядчиков — хозяина «Крик-ТВ» Евгения Губко. С начала июля ряд telegram-каналов — в частности, «Компромат ГРУПП» (163 тысячи подписчиков), «Временное правительство» (67 тысяч), «Бойлерная» (241 тысяча), RED BINDER (10,8 тысячи) — перепечатал старые слухи о неких «финансовых схемах» Чемезова времен его работы во власти ХМАО при губернаторе Александре Филипенко (это 1990-е годы). Аналогичные материалы якобы распространил и Губко (найти их на сайте его телеканала, впрочем, не удалось). «В штабе Кочеткова, очевидно, кризис идей. Ничего, кроме перепечатки покрытых мхом хантыйских историй времен Филиппенко, в этих статьях и постах нет. Обычный массированный залп чернухи по несговорчивому чиновнику», — оценивает собеседник агентства. К подготовке новой волны «компромата» Губко, утверждает источник, привлек своего друга Яна Гагина — советника главы ДНР. Они якобы сблизились на проектах в Крыму. «По плану Хазеева и Губко, Гагин должен раскрыть некие — якобы существующие — факты нецелевого использования гуманитарной помощи для ДНР, собираемой свердловскими чиновниками, и как раз упомянуть в этой связке Чемезова», — анонсировал источник. Он также отметил, что на участие Гагина в черном пиаре могут отреагировать кураторы «Донецкого проекта» в администрации президента РФ. Новость по теме Куйвашев подвесил две интриги на выборах в Екатеринбурге Как писало URA.RU, в конфликте вокруг формирования новой гордумы Екатеринбурга Чемезов, уполномоченный Куйвашевым вести кампании в одномандатных округах, Кочеткова переигрывает. Сначала он помог мэру Алексею Орлову, который хочет фракцию Кочеткова в думе сократить, провести максимальное количество кандидатов через праймериз «Единой России». А в июне-начале июля Чемезов сделал все, чтобы у Кочеткова не получилось повести своих людей на выборы от парламентских партий. Основным переговорщиком от Кочеткова был Хазеев. Губко в беседе с URA.RU заявил, что с Хазеевым ни разу не общался. А последний материал, связанный с Чемезовым, он, по его же словам, выпускал в конце июня. И это был сюжет, посвященный шахматному турниру от местного отделения Союза женщин России, который возглавляет Ирина Чемезова. «Олег Леонидович — мой друг, соратник», — заявил он. Комментируя возможное участие Гагина в атаке на Чемезова, Губко сказал, что «Ян Гагин не того уровня, чтобы комментировать расход каких-то средств, тем более бюджетных. Он советник главы ДНР, который занимается боевыми вопросами, никак не связанными с финансами». По телефону, имеющемуся в распоряжении URA.RU, Гагин оказался недоступен для комментариев, в мессенджере ему направлен вопрос, ответ будет опубликован, как только поступит. Кочетков и Хазеев со СМИ не общаются принципиально. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Миллиардер Виталий Кочетков («Мотив») развернул масштабную пиар-кампанию против свердловского вице-губернатора Олега Чемезова, который сорвал его план на выборах в гордуму Екатеринбурга. Основным исполнителем осведомленный источник URA.RU называет доверенного политтехнолога губернатора Евгения Куйвашева Рината Хазеева, работающего в интересах Кочеткова, а одним из подрядчиков — хозяина «Крик-ТВ» Евгения Губко. С начала июля ряд telegram-каналов — в частности, «Компромат ГРУПП» (163 тысячи подписчиков), «Временное правительство» (67 тысяч), «Бойлерная» (241 тысяча), RED BINDER (10,8 тысячи) — перепечатал старые слухи о неких «финансовых схемах» Чемезова времен его работы во власти ХМАО при губернаторе Александре Филипенко (это 1990-е годы). Аналогичные материалы якобы распространил и Губко (найти их на сайте его телеканала, впрочем, не удалось). «В штабе Кочеткова, очевидно, кризис идей. Ничего, кроме перепечатки покрытых мхом хантыйских историй времен Филиппенко, в этих статьях и постах нет. Обычный массированный залп чернухи по несговорчивому чиновнику», — оценивает собеседник агентства. К подготовке новой волны «компромата» Губко, утверждает источник, привлек своего друга Яна Гагина — советника главы ДНР. Они якобы сблизились на проектах в Крыму. «По плану Хазеева и Губко, Гагин должен раскрыть некие — якобы существующие — факты нецелевого использования гуманитарной помощи для ДНР, собираемой свердловскими чиновниками, и как раз упомянуть в этой связке Чемезова», — анонсировал источник. Он также отметил, что на участие Гагина в черном пиаре могут отреагировать кураторы «Донецкого проекта» в администрации президента РФ. Как писало URA.RU, в конфликте вокруг формирования новой гордумы Екатеринбурга Чемезов, уполномоченный Куйвашевым вести кампании в одномандатных округах, Кочеткова переигрывает. Сначала он помог мэру Алексею Орлову, который хочет фракцию Кочеткова в думе сократить, провести максимальное количество кандидатов через праймериз «Единой России». А в июне-начале июля Чемезов сделал все, чтобы у Кочеткова не получилось повести своих людей на выборы от парламентских партий. Основным переговорщиком от Кочеткова был Хазеев. Губко в беседе с URA.RU заявил, что с Хазеевым ни разу не общался. А последний материал, связанный с Чемезовым, он, по его же словам, выпускал в конце июня. И это был сюжет, посвященный шахматному турниру от местного отделения Союза женщин России, который возглавляет Ирина Чемезова. «Олег Леонидович — мой друг, соратник», — заявил он. Комментируя возможное участие Гагина в атаке на Чемезова, Губко сказал, что «Ян Гагин не того уровня, чтобы комментировать расход каких-то средств, тем более бюджетных. Он советник главы ДНР, который занимается боевыми вопросами, никак не связанными с финансами». По телефону, имеющемуся в распоряжении URA.RU, Гагин оказался недоступен для комментариев, в мессенджере ему направлен вопрос, ответ будет опубликован, как только поступит. Кочетков и Хазеев со СМИ не общаются принципиально.