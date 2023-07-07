Какие страховки оформить, чтобы обезопасить себя в путешествии

08 июля 2023 в 09:15 Размер текста - 17 +

Полис ВЗР поможет сохранить жизнь и здоровье во время путешествия за границу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полис страхования выезжающих за рубеж (ВЗР) обеспечивает медицинскую помощь и защиту от финансовых потерь. Он может пригодиться в случае заболевания или несчастного случая в ходе путешествия за границу. Для посещения определенных стран такая страховка является обязательным документом, в другие же могут пустить и без нее. URA.RU рассказывает, какие страховки можно оформить при подготовке к путешествию, чтобы максимально себя обезопасить. В какие страны не пустят без ВЗР? У каждой страны свои правила оформления медицинского полиса. Если путешествие запланировано в страны Шенгенской зоны, то страховка станет обязательным документом для получения такой визы. В настоящий момент Шенгенская зона представляет собой группу из 27 европейских стран. Кроме того, обязательное медицинское страхование понадобится для посещения стран Евросоюза, а также Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Японии, Канады и других. Минимальные требования к каждой страховке нужно узнавать у посольства страны. Это можно сделать на официальном сайте или по телефону. В зависимости от путешествия в ту или иную страну меняется минимальная сумма страховки, срок действия полиса и дополнительные условия страховки. Например, для посещения стран Шенгенской зоны потребуется оформить страховку на месяц, даже если путешествие запланировано на 14 дней. Кроме того, в каждой стране отличается минимальная сумма страхового покрытия, которая положена туристу. Например, в странах Шенгенской зоны она составляет 30 тысяч евро. Тем не менее есть ряд стран, куда пустят без страховки. Это, к примеру, Египет, Индия и Турция. Какие бывают виды страховок? Базовая страховка Стандартную медицинскую страховку для выезда за границу туроператоры включают по умолчанию в стоимость пакета. Минимальная сумма страхового покрытия в данном случае составляет 30 тысяч долларов и этого окажется недостаточным, если потребуется экстренная операция. Такая страховка включает минимальный набор медпомощи: неотложная медицинская помощь;

диагностика и лечение заболевания, возникшие во время отдыха;

получение лекарства;

экстренная помощь врача-стоматолога;

транспортировка до места лечения в случае чрезвычайного происшествия;

репатриация (возвращение на родину — прим. URA.RU) — в случае смерти. Расширенная страховка Расширенная страховка включает в себя дополнительные медицинские услуги, а также риски, по которым страхователь сможет получить выплату. Такая страховка стоит дороже базовой версии, но позволит получить помощь и подготовиться к большему количеству непредвиденных обстоятельств: спортивные травмы;

солнечные ожоги;

лечение хронических заболеваний при их обострении;

восстановление после несчастных случаев;

медицинская помощь при травмах, полученных в состоянии алкогольного опьянения. Также турист может получить компенсацию за потерю багажа, задержку или отмену рейса, досрочное возвращение из путешествия. Все эти случаи входят в расширенную версию страховки. Также есть вариант годовой страховки. Он зачастую включают полный перечень медицинских рисков и дополнительных опций. Стоимость страховки Базовая страховка с минимальным покрытием на 30 тысяч евро стоит около 100—150 рублей в день. То есть, страховка на две недели обойдется до 2,5 тысячи рублей. Стоимость расширенной страховки составляет около 5 тысяч рублей. Со списком надежных страховых компаний можно ознакомиться на официальном сайте Центробанка. Там ведется реестр таких компаний. Врачи также рекомендуют гражданам не рассчитывать только на страховку и брать с собой во время путешествий определенный список лекарств. В первую очередь, это жаропонижающие, обезболивающие средства, а также лекарства от кишечных инфекций, передает Sport24 . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полис страхования выезжающих за рубеж (ВЗР) обеспечивает медицинскую помощь и защиту от финансовых потерь. Он может пригодиться в случае заболевания или несчастного случая в ходе путешествия за границу. Для посещения определенных стран такая страховка является обязательным документом, в другие же могут пустить и без нее. URA.RU рассказывает, какие страховки можно оформить при подготовке к путешествию, чтобы максимально себя обезопасить. У каждой страны свои правила оформления медицинского полиса. Если путешествие запланировано в страны Шенгенской зоны, то страховка станет обязательным документом для получения такой визы. В настоящий момент Шенгенская зона представляет собой группу из 27 европейских стран. Кроме того, обязательное медицинское страхование понадобится для посещения стран Евросоюза, а также Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Японии, Канады и других. В зависимости от путешествия в ту или иную страну меняется минимальная сумма страховки, срок действия полиса и дополнительные условия страховки. Например, для посещения стран Шенгенской зоны потребуется оформить страховку на месяц, даже если путешествие запланировано на 14 дней. Кроме того, в каждой стране отличается минимальная сумма страхового покрытия, которая положена туристу. Например, в странах Шенгенской зоны она составляет 30 тысяч евро. Стандартную медицинскую страховку для выезда за границу туроператоры включают по умолчанию в стоимость пакета. Минимальная сумма страхового покрытия в данном случае составляет 30 тысяч долларов и этого окажется недостаточным, если потребуется экстренная операция. Такая страховка включает минимальный набор медпомощи: Расширенная страховка включает в себя дополнительные медицинские услуги, а также риски, по которым страхователь сможет получить выплату. Такая страховка стоит дороже базовой версии, но позволит получить помощь и подготовиться к большему количеству непредвиденных обстоятельств: Также турист может получить компенсацию за потерю багажа, задержку или отмену рейса, досрочное возвращение из путешествия. Все эти случаи входят в расширенную версию страховки. Также есть вариант годовой страховки. Он зачастую включают полный перечень медицинских рисков и дополнительных опций. Базовая страховка с минимальным покрытием на 30 тысяч евро стоит около 100—150 рублей в день. То есть, страховка на две недели обойдется до 2,5 тысячи рублей. Стоимость расширенной страховки составляет около 5 тысяч рублей. Врачи также рекомендуют гражданам не рассчитывать только на страховку и брать с собой во время путешествий определенный список лекарств. В первую очередь, это жаропонижающие, обезболивающие средства, а также лекарства от кишечных инфекций, передает Sport24.