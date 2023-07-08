Алексей Текслер посмотрел соревнования по вейкборду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в воскресенье посетил новый вейк-парк «Дамба» в Челябинске. Он посмотрел финальные заезды Всероссийских соревнований по вейкборду «Метеорит-2023», которые там проходили.

«Алексей Текслер посетил новый вейк-парк „Дамба“ в Челябинске, где впервые прошли Всероссийские соревнования по вейкборду „Метеорит — 2023“. В рамках визита глава региона ознакомился с объектами вейк-парка, а также посмотрел финальные звезды спортсменов», — сообщила пресс-служба главы региона.

В соревнованиях «Метеорит — 2023» участвовали представители девяти регионов. Спортсмены разыграли призовой фонд в 400 тысяч рублей.

Пресс-служба губернатора Челябинской области

Пресс-служба губернатора Челябинской области