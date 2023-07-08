Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в воскресенье посетил новый вейк-парк «Дамба» в Челябинске. Он посмотрел финальные заезды Всероссийских соревнований по вейкборду «Метеорит-2023», которые там проходили.
«Алексей Текслер посетил новый вейк-парк „Дамба“ в Челябинске, где впервые прошли Всероссийские соревнования по вейкборду „Метеорит — 2023“. В рамках визита глава региона ознакомился с объектами вейк-парка, а также посмотрел финальные звезды спортсменов», — сообщила пресс-служба главы региона.
В соревнованиях «Метеорит — 2023» участвовали представители девяти регионов. Спортсмены разыграли призовой фонд в 400 тысяч рублей.
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