08 июля 2023

Челябинский губернатор Текслер провел выходной в вейк-парке. Фото

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Алексей Текслер на открытии скейт-парка RCC Extreme. Челябинск, текслер алексей, скейт-парк, rcc extreme
Алексей Текслер посмотрел соревнования по вейкборду Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в воскресенье посетил новый вейк-парк «Дамба» в Челябинске. Он посмотрел финальные заезды Всероссийских соревнований по вейкборду «Метеорит-2023», которые там проходили.

«Алексей Текслер посетил новый вейк-парк „Дамба“ в Челябинске, где впервые прошли Всероссийские соревнования по вейкборду „Метеорит — 2023“. В рамках визита глава региона ознакомился с объектами вейк-парка, а также посмотрел финальные звезды спортсменов», — сообщила пресс-служба главы региона.

В соревнованиях «Метеорит — 2023» участвовали представители девяти регионов. Спортсмены разыграли призовой фонд в 400 тысяч рублей.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в воскресенье посетил новый вейк-парк «Дамба» в Челябинске. Он посмотрел финальные заезды Всероссийских соревнований по вейкборду «Метеорит-2023», которые там проходили. «Алексей Текслер посетил новый вейк-парк „Дамба“ в Челябинске, где впервые прошли Всероссийские соревнования по вейкборду „Метеорит — 2023“. В рамках визита глава региона ознакомился с объектами вейк-парка, а также посмотрел финальные звезды спортсменов», — сообщила пресс-служба главы региона. В соревнованиях «Метеорит — 2023» участвовали представители девяти регионов. Спортсмены разыграли призовой фонд в 400 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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