Мантуров заявил о минимальной безработице в России с момента распада СССР

Россия побила рекорд по безработице времен СССР. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе своего выступления на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.
«Статус по востребованности рабочих специальностей и в целом по безработице: 3,2% — это рекордные показатели безработицы. Такого не было после развала Советского союза», — сказал Мантуров на главной промышленной выставке страны, которая проходит в Екатеринбурге. Он отметил, что такие показатели говорят о том, что промышленность нуждается в специалистах.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о самой низкой безработице в истории России. Он отметил, что ее уровень упал до рекордных 3,3%, а уровень инфляции — 2,9%.
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