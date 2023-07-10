Мантуров заявил о минимальной безработице в России с момента распада СССР

10 июля 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

Денис Мантуров озвучил процент безработицы в России Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге Россия побила рекорд по безработице времен СССР. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе своего выступления на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. «Статус по востребованности рабочих специальностей и в целом по безработице: 3,2% — это рекордные показатели безработицы. Такого не было после развала Советского союза», — сказал Мантуров на главной промышленной выставке страны, которая проходит в Екатеринбурге. Он отметил, что такие показатели говорят о том, что промышленность нуждается в специалистах. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о самой низкой безработице в истории России. Он отметил, что ее уровень упал до рекордных 3,3%, а уровень инфляции — 2,9%.

Россия побила рекорд по безработице времен СССР. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе своего выступления на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. «Статус по востребованности рабочих специальностей и в целом по безработице: 3,2% — это рекордные показатели безработицы. Такого не было после развала Советского союза», — сказал Мантуров на главной промышленной выставке страны, которая проходит в Екатеринбурге. Он отметил, что такие показатели говорят о том, что промышленность нуждается в специалистах. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о самой низкой безработице в истории России. Он отметил, что ее уровень упал до рекордных 3,3%, а уровень инфляции — 2,9%.