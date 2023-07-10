Мантуров заявил о минимальной безработице в России с момента распада СССР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мантуров на Тнф. Тюмень , мантуров денис
Денис Мантуров озвучил процент безработицы в России Фото:
новость из сюжета
ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге

Россия побила рекорд по безработице времен СССР. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе своего выступления на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

«Статус по востребованности рабочих специальностей и в целом по безработице: 3,2% — это рекордные показатели безработицы. Такого не было после развала Советского союза», — сказал Мантуров на главной промышленной выставке страны, которая проходит в Екатеринбурге. Он отметил, что такие показатели говорят о том, что промышленность нуждается в специалистах.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о самой низкой безработице в истории России. Он отметил, что ее уровень упал до рекордных 3,3%, а уровень инфляции — 2,9%.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия побила рекорд по безработице времен СССР. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе своего выступления на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. «Статус по востребованности рабочих специальностей и в целом по безработице: 3,2% — это рекордные показатели безработицы. Такого не было после развала Советского союза», — сказал Мантуров на главной промышленной выставке страны, которая проходит в Екатеринбурге. Он отметил, что такие показатели говорят о том, что промышленность нуждается в специалистах. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о самой низкой безработице в истории России. Он отметил, что ее уровень упал до рекордных 3,3%, а уровень инфляции — 2,9%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...