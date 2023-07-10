10 июля 2023

РВ: у Орехова массово жгли технику НАТО, поставленную ВСУ

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Тактико-специальное учение «Арсенал - 2018» на территории Карабашского городского округа Челябинской области, бмп, военные учения, учения спецслужб
5 американских БМП Bradley сожгли у города Орехова Фото:
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Российские военные, ведущие бои у города Орехов в Запорожской области, массово сожгли американские Bradley. Об этом рассказали военкоры с места событий.

«У Орехова наши массово жгли американские Bradley <…> уничтожение, поражение и брошенные танки, минимум 5 американских БМП Bradley и тралы. Немногие выжившие боевики ВСУ в спешке убегают от горящей брони», — сообщается в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Ранее сообщалось, что на запорожском направлении в районе населенного пункта Работино отражена атака ВСУ, пишет «Царьград». Наступление ВСУ было отражено, а один из танков с минным тралом уничтожен артиллерией. Еще пять бронемашин подорвались на минах, уточняет издание.

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Российские военные, ведущие бои у города Орехов в Запорожской области, массово сожгли американские Bradley. Об этом рассказали военкоры с места событий. «У Орехова наши массово жгли американские Bradley <…> уничтожение, поражение и брошенные танки, минимум 5 американских БМП Bradley и тралы. Немногие выжившие боевики ВСУ в спешке убегают от горящей брони», — сообщается в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Ранее сообщалось, что на запорожском направлении в районе населенного пункта Работино отражена атака ВСУ, пишет «Царьград». Наступление ВСУ было отражено, а один из танков с минным тралом уничтожен артиллерией. Еще пять бронемашин подорвались на минах, уточняет издание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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