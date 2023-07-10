РВ: у Орехова массово жгли технику НАТО, поставленную ВСУ

11 июля 2023 в 01:45 Размер текста - 17 +

5 американских БМП Bradley сожгли у города Орехова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные, ведущие бои у города Орехов в Запорожской области, массово сожгли американские Bradley. Об этом рассказали военкоры с места событий. «У Орехова наши массово жгли американские Bradley <…> уничтожение, поражение и брошенные танки, минимум 5 американских БМП Bradley и тралы. Немногие выжившие боевики ВСУ в спешке убегают от горящей брони», — сообщается в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Ранее сообщалось, что на запорожском направлении в районе населенного пункта Работино отражена атака ВСУ, пишет «Царьград». Наступление ВСУ было отражено, а один из танков с минным тралом уничтожен артиллерией. Еще пять бронемашин подорвались на минах, уточняет издание.

Российские военные, ведущие бои у города Орехов в Запорожской области, массово сожгли американские Bradley. Об этом рассказали военкоры с места событий. «У Орехова наши массово жгли американские Bradley <…> уничтожение, поражение и брошенные танки, минимум 5 американских БМП Bradley и тралы. Немногие выжившие боевики ВСУ в спешке убегают от горящей брони», — сообщается в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Ранее сообщалось, что на запорожском направлении в районе населенного пункта Работино отражена атака ВСУ, пишет «Царьград». Наступление ВСУ было отражено, а один из танков с минным тралом уничтожен артиллерией. Еще пять бронемашин подорвались на минах, уточняет издание.