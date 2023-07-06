СК возбудил уголовное дело об истязании 9-летнего ребенка в свердловском детском лагере

В Тугулымском районе следственный комитет Свердловской области начал проверку детского сада, в котором подростки издевались на 9-летним ребенком. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
«По указанию и.о руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова по факту издевательства над малолетним ребенком со стороны несовершеннолетних подростков в одном из детских оздоровительных лагерей в Тугулымском районе этому факту возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении. Следователи СКР устанавливают обстоятельства происшествия.
В летнем лагере «Гурино» в Тугулымском районе 14-летние подростки издевались над 9-летним мальчиком. Мать пострадавшего уверена, что вожатый был в курсе, но проигнорировал ситуацию. Свердловская прокуратура занялась проверкой детского лагеря.
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