СК возбудил уголовное дело об истязании 9-летнего ребенка в свердловском детском лагере

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Обыски штаба Навального. Тюмень, следственный комитет, газель
СК Свердловской области проверит детский лагерь, где издевались над ребенком Фото:

В Тугулымском районе следственный комитет Свердловской области начал проверку детского сада, в котором подростки издевались на 9-летним ребенком. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

«По указанию и.о руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова по факту издевательства над малолетним ребенком со стороны несовершеннолетних подростков в одном из детских оздоровительных лагерей в Тугулымском районе этому факту возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении. Следователи СКР устанавливают обстоятельства происшествия.

В летнем лагере «Гурино» в Тугулымском районе 14-летние подростки издевались над 9-летним мальчиком. Мать пострадавшего уверена, что вожатый был в курсе, но проигнорировал ситуацию. Свердловская прокуратура занялась проверкой детского лагеря.

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В Тугулымском районе следственный комитет Свердловской области начал проверку детского сада, в котором подростки издевались на 9-летним ребенком. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК. «По указанию и.о руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова по факту издевательства над малолетним ребенком со стороны несовершеннолетних подростков в одном из детских оздоровительных лагерей в Тугулымском районе этому факту возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении. Следователи СКР устанавливают обстоятельства происшествия. В летнем лагере «Гурино» в Тугулымском районе 14-летние подростки издевались над 9-летним мальчиком. Мать пострадавшего уверена, что вожатый был в курсе, но проигнорировал ситуацию. Свердловская прокуратура занялась проверкой детского лагеря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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