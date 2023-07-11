ГИБДД перекроет участок автодороги из Челябинска в Троицк

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Открытие трассы М-5 «Урал». Челябинск , пешеходный мост, м5, автотранспорт, трасса м5, дорога, надземный переход
Дорогу перекроют из-за установки надземного перехода Фото:

В Челябинской области с 13 по 14 июля закроют движение на автодороге Челябинск — Троицк из-за установки надземного перехода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«С 23:00 13 июля до 01:40 14 июля на 47-м километре автодороги Челябинск —Троицк будет перекрыто движение. Ограничения будут введены в связи с установкой надземного пешеходного перехода», — уточнили в пресс-службе.

Сотрудники ГИБДД просят автомобилистов с пониманием отнестись к ограничениям. Строить свой маршрут с учетом изменений призывают заранее.

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В Челябинской области с 13 по 14 июля закроют движение на автодороге Челябинск — Троицк из-за установки надземного перехода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «С 23:00 13 июля до 01:40 14 июля на 47-м километре автодороги Челябинск —Троицк будет перекрыто движение. Ограничения будут введены в связи с установкой надземного пешеходного перехода», — уточнили в пресс-службе. Сотрудники ГИБДД просят автомобилистов с пониманием отнестись к ограничениям. Строить свой маршрут с учетом изменений призывают заранее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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