ГИБДД перекроет участок автодороги из Челябинска в Троицк

Дорогу перекроют из-за установки надземного перехода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области с 13 по 14 июля закроют движение на автодороге Челябинск — Троицк из-за установки надземного перехода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«С 23:00 13 июля до 01:40 14 июля на 47-м километре автодороги Челябинск —Троицк будет перекрыто движение. Ограничения будут введены в связи с установкой надземного пешеходного перехода», — уточнили в пресс-службе.

Сотрудники ГИБДД просят автомобилистов с пониманием отнестись к ограничениям. Строить свой маршрут с учетом изменений призывают заранее.