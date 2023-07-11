Сотрудника школьного лагеря в Челябинске отстранили от работы за отсутствие прививки от кори

Сотрудника детского лагеря отстранили после профилактической проверки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Челябинской области после профилактической проверки от работы отстранили одного сотрудника школьного лагеря из-за отсутствия прививки от кори. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

«В лагере дневного пребывания у одного сотрудника отсутствовали сведения о вакцинации против кори и результаты обследования на наличие иммунитета к кори. Сотрудник отстранен от работы», — отметили в ведомстве.

Всего по результатам проверки детских образовательных организаций (ДОО) в Челябинской области составлено 18 протоколов об административных правонарушениях, в том числе на трех юридических лиц. Также вынесено четыре постановления об назначении административного наказания в отношении ДОО.

На территории Челябинской области к летнему отдыху 2023 года под наблюдением управления Роспотребнадзора были подготовлены 715 лагерей. Цифра указана без учета детских санаториев и учреждений в закрытых городах, а также находящихся в ведомстве ГУФСИН и ЮУЖД. По данным на 10 июля в Челябинской области отработали 599 детских лагерей, в которых отдохнули более 73 тысяч школьников.

Ранее Роспотребнадзор попросил челябинцев не возить шашлыки в детские лагеря. Шашлыки могут представлять опасность после транспортировки в жару, заявила начальник отдела по гигиене детей и подростков ТУ Роспотребнадзора Вероника Макарова.