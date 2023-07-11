11 июля 2023

Сотрудника школьного лагеря в Челябинске отстранили от работы за отсутствие прививки от кори

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездная пресс-конференция по детским лагерям. Сургут, детский лагерь, качели
Сотрудника детского лагеря отстранили после профилактической проверки Фото:

В Челябинской области после профилактической проверки от работы отстранили одного сотрудника школьного лагеря из-за отсутствия прививки от кори. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

«В лагере дневного пребывания у одного сотрудника отсутствовали сведения о вакцинации против кори и результаты обследования на наличие иммунитета к кори. Сотрудник отстранен от работы», — отметили в ведомстве.

Всего по результатам проверки детских образовательных организаций (ДОО) в Челябинской области составлено 18 протоколов об административных правонарушениях, в том числе на трех юридических лиц. Также вынесено четыре постановления об назначении административного наказания в отношении ДОО.

На территории Челябинской области к летнему отдыху 2023 года под наблюдением управления Роспотребнадзора были подготовлены 715 лагерей. Цифра указана без учета детских санаториев и учреждений в закрытых городах, а также находящихся в ведомстве ГУФСИН и ЮУЖД. По данным на 10 июля в Челябинской области отработали 599 детских лагерей, в которых отдохнули более 73 тысяч школьников.

Ранее Роспотребнадзор попросил челябинцев не возить шашлыки в детские лагеря. Шашлыки могут представлять опасность после транспортировки в жару, заявила начальник отдела по гигиене детей и подростков ТУ Роспотребнадзора Вероника Макарова.

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В Челябинской области после профилактической проверки от работы отстранили одного сотрудника школьного лагеря из-за отсутствия прививки от кори. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону. «В лагере дневного пребывания у одного сотрудника отсутствовали сведения о вакцинации против кори и результаты обследования на наличие иммунитета к кори. Сотрудник отстранен от работы», — отметили в ведомстве. Всего по результатам проверки детских образовательных организаций (ДОО) в Челябинской области составлено 18 протоколов об административных правонарушениях, в том числе на трех юридических лиц. Также вынесено четыре постановления об назначении административного наказания в отношении ДОО. На территории Челябинской области к летнему отдыху 2023 года под наблюдением управления Роспотребнадзора были подготовлены 715 лагерей. Цифра указана без учета детских санаториев и учреждений в закрытых городах, а также находящихся в ведомстве ГУФСИН и ЮУЖД. По данным на 10 июля в Челябинской области отработали 599 детских лагерей, в которых отдохнули более 73 тысяч школьников. Ранее Роспотребнадзор попросил челябинцев не возить шашлыки в детские лагеря. Шашлыки могут представлять опасность после транспортировки в жару, заявила начальник отдела по гигиене детей и подростков ТУ Роспотребнадзора Вероника Макарова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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