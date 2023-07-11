11 июля 2023

В Перми для съемок в драме проводят кастинг блондинок

Пермская кинокомиссия приглашает горожан принять участие в кастинге драматического фильма «Забор»
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, селфи, блондинка, осень
Блондинка обязательно должна быть высокая и стройная Фото:

В Перми объявили кастинг на роль в короткометражном драматическом фильме «Забор» режиссера Льва Евлампиева. Съемочная группа ищет женщину со светлыми волосами в возрасте от 35 до 38 лет, а также мальчика-блондина и мужчину старше 60 лет.

«Ищем актеров для съемок короткометражного фильма „Забор“. Нужна женщина 35-38 лет, высокая стройная блондинка, мальчик 5-7 лет, блондин, и мужчина 60-75 лет», — сказано в объявлении в группе Пермской кинокомиссии в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы принять участие в кастинге, желающим необходимо отправить свою видеовизитку в кинокомиссию. Съемки будут проходить в Перми в октябре 2023 года. Сам фильм планируют показывать на конкурсах и фестивалях.

Ранее в Перми искали дом с забором для этого фильма. Забор будут перекрашивать во время съемок.

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В Перми объявили кастинг на роль в короткометражном драматическом фильме «Забор» режиссера Льва Евлампиева. Съемочная группа ищет женщину со светлыми волосами в возрасте от 35 до 38 лет, а также мальчика-блондина и мужчину старше 60 лет. «Ищем актеров для съемок короткометражного фильма „Забор“. Нужна женщина 35-38 лет, высокая стройная блондинка, мальчик 5-7 лет, блондин, и мужчина 60-75 лет», — сказано в объявлении в группе Пермской кинокомиссии в соцсети «ВКонтакте». Чтобы принять участие в кастинге, желающим необходимо отправить свою видеовизитку в кинокомиссию. Съемки будут проходить в Перми в октябре 2023 года. Сам фильм планируют показывать на конкурсах и фестивалях. Ранее в Перми искали дом с забором для этого фильма. Забор будут перекрашивать во время съемок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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