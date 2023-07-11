В Перми для съемок в драме проводят кастинг блондинок

В Перми объявили кастинг на роль в короткометражном драматическом фильме «Забор» режиссера Льва Евлампиева. Съемочная группа ищет женщину со светлыми волосами в возрасте от 35 до 38 лет, а также мальчика-блондина и мужчину старше 60 лет.
«Ищем актеров для съемок короткометражного фильма „Забор“. Нужна женщина 35-38 лет, высокая стройная блондинка, мальчик 5-7 лет, блондин, и мужчина 60-75 лет», — сказано в объявлении в группе Пермской кинокомиссии в соцсети «ВКонтакте».
Чтобы принять участие в кастинге, желающим необходимо отправить свою видеовизитку в кинокомиссию. Съемки будут проходить в Перми в октябре 2023 года. Сам фильм планируют показывать на конкурсах и фестивалях.
Ранее в Перми искали дом с забором для этого фильма. Забор будут перекрашивать во время съемок.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.