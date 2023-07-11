В Перми для съемок в драме проводят кастинг блондинок

Пермская кинокомиссия приглашает горожан принять участие в кастинге драматического фильма «Забор»

12 июля 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

Блондинка обязательно должна быть высокая и стройная Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Перми объявили кастинг на роль в короткометражном драматическом фильме «Забор» режиссера Льва Евлампиева. Съемочная группа ищет женщину со светлыми волосами в возрасте от 35 до 38 лет, а также мальчика-блондина и мужчину старше 60 лет. «Ищем актеров для съемок короткометражного фильма „Забор“. Нужна женщина 35-38 лет, высокая стройная блондинка, мальчик 5-7 лет, блондин, и мужчина 60-75 лет», — сказано в объявлении в группе Пермской кинокомиссии в соцсети «ВКонтакте». Чтобы принять участие в кастинге, желающим необходимо отправить свою видеовизитку в кинокомиссию. Съемки будут проходить в Перми в октябре 2023 года. Сам фильм планируют показывать на конкурсах и фестивалях. Ранее в Перми искали дом с забором для этого фильма. Забор будут перекрашивать во время съемок.

В Перми объявили кастинг на роль в короткометражном драматическом фильме «Забор» режиссера Льва Евлампиева. Съемочная группа ищет женщину со светлыми волосами в возрасте от 35 до 38 лет, а также мальчика-блондина и мужчину старше 60 лет. «Ищем актеров для съемок короткометражного фильма „Забор“. Нужна женщина 35-38 лет, высокая стройная блондинка, мальчик 5-7 лет, блондин, и мужчина 60-75 лет», — сказано в объявлении в группе Пермской кинокомиссии в соцсети «ВКонтакте». Чтобы принять участие в кастинге, желающим необходимо отправить свою видеовизитку в кинокомиссию. Съемки будут проходить в Перми в октябре 2023 года. Сам фильм планируют показывать на конкурсах и фестивалях. Ранее в Перми искали дом с забором для этого фильма. Забор будут перекрашивать во время съемок.