В Перми ищут дом, забор которого бесплатно покрасят для съемок фильма

27 июня 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

Дом обязательно должен быть двухэтажный Фото: Сергей Русанов © URA.RU Съемочная группа короткометражного фильма «Забор» режиссера Льва Евлампиева ищет место для съемок в Перми. Авторам картины необходимо найти двухэтажный дом с баней и участком больше шести соток. Дом обязательно должен быть обнесен деревянным забором, который будут перекрашивать во время съемок. «Ищем локацию для съемок: дачный дом с участком и баней. По сюжету фильма герои красят забор. Поэтому нужна возможность перекрашивать существующий забор или заменить его на свой с восстановлением», — сообщает Пермская кинокомиссия на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также уточняется, что съемочная группа может немного поменять интерьер внутри дома, но сначала согласует изменения с владельцем. Съемки запланированы на октябрь 2023 года. За аренду дома предусмотрена оплата. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми ищут локацию для съемок драматического фильма «Вы меня видели?». Кинокомпании нужна квартира в пятиэтажном доме с простой кухней.

Съемочная группа короткометражного фильма «Забор» режиссера Льва Евлампиева ищет место для съемок в Перми. Авторам картины необходимо найти двухэтажный дом с баней и участком больше шести соток. Дом обязательно должен быть обнесен деревянным забором, который будут перекрашивать во время съемок. «Ищем локацию для съемок: дачный дом с участком и баней. По сюжету фильма герои красят забор. Поэтому нужна возможность перекрашивать существующий забор или заменить его на свой с восстановлением», — сообщает Пермская кинокомиссия на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также уточняется, что съемочная группа может немного поменять интерьер внутри дома, но сначала согласует изменения с владельцем. Съемки запланированы на октябрь 2023 года. За аренду дома предусмотрена оплата. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми ищут локацию для съемок драматического фильма «Вы меня видели?». Кинокомпании нужна квартира в пятиэтажном доме с простой кухней.