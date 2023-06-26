В Перми ищут дом, забор которого бесплатно покрасят для съемок фильма

Съемочная группа короткометражного фильма «Забор» режиссера Льва Евлампиева ищет место для съемок в Перми. Авторам картины необходимо найти двухэтажный дом с баней и участком больше шести соток. Дом обязательно должен быть обнесен деревянным забором, который будут перекрашивать во время съемок.
«Ищем локацию для съемок: дачный дом с участком и баней. По сюжету фильма герои красят забор. Поэтому нужна возможность перекрашивать существующий забор или заменить его на свой с восстановлением», — сообщает Пермская кинокомиссия на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Также уточняется, что съемочная группа может немного поменять интерьер внутри дома, но сначала согласует изменения с владельцем. Съемки запланированы на октябрь 2023 года. За аренду дома предусмотрена оплата.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми ищут локацию для съемок драматического фильма «Вы меня видели?». Кинокомпании нужна квартира в пятиэтажном доме с простой кухней.
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