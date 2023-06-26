26 июня 2023

В Перми ищут дом, забор которого бесплатно покрасят для съемок фильма

© Служба новостей «URA.RU»
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Памятник природы Усьвинские столбы. Пермь, старый дом, деревенский дом
Дом обязательно должен быть двухэтажный Фото:

Съемочная группа короткометражного фильма «Забор» режиссера Льва Евлампиева ищет место для съемок в Перми. Авторам картины необходимо найти двухэтажный дом с баней и участком больше шести соток. Дом обязательно должен быть обнесен деревянным забором, который будут перекрашивать во время съемок.

«Ищем локацию для съемок: дачный дом с участком и баней. По сюжету фильма герои красят забор. Поэтому нужна возможность перекрашивать существующий забор или заменить его на свой с восстановлением», — сообщает Пермская кинокомиссия на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также уточняется, что съемочная группа может немного поменять интерьер внутри дома, но сначала согласует изменения с владельцем. Съемки запланированы на октябрь 2023 года. За аренду дома предусмотрена оплата.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми ищут локацию для съемок драматического фильма «Вы меня видели?». Кинокомпании нужна квартира в пятиэтажном доме с простой кухней.

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Съемочная группа короткометражного фильма «Забор» режиссера Льва Евлампиева ищет место для съемок в Перми. Авторам картины необходимо найти двухэтажный дом с баней и участком больше шести соток. Дом обязательно должен быть обнесен деревянным забором, который будут перекрашивать во время съемок. «Ищем локацию для съемок: дачный дом с участком и баней. По сюжету фильма герои красят забор. Поэтому нужна возможность перекрашивать существующий забор или заменить его на свой с восстановлением», — сообщает Пермская кинокомиссия на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Также уточняется, что съемочная группа может немного поменять интерьер внутри дома, но сначала согласует изменения с владельцем. Съемки запланированы на октябрь 2023 года. За аренду дома предусмотрена оплата. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми ищут локацию для съемок драматического фильма «Вы меня видели?». Кинокомпании нужна квартира в пятиэтажном доме с простой кухней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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