Из-за штормового предупреждения все службы Челябинска переведены в режим особой готовности

Причиной режима особой готовности стали прогнозируемые ураган и ливни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за штормового предупреждения, объявленного синоптиками, все службы Челябинска по обслуживанию дорог и освещения переведены в режим повышенной готовности. Об этом URA.RU 12 июля сообщили в пресс-службе мэрии.

«Из-за прогноза ухудшения погоды сегодня все подрядные организации переведены в режим особой готовности. Просим автомобилистов быть внимательными, соблюдать правила, не парковаться у деревьев и рекламных конструкций», — отметили в мэрии.

При обрушении деревьев, дорожных знаков и предметов, мешающих безопасному проезду транспорта, подрядчики их ликвидируют. Бригады также устранят засоры ливневых канализаций.

По всем дорожным вопросам можно обратиться к диспетчерам дорожного хозяйства по телефону 8(951)-771-73-25. К номеру также привязаны мессенджеры, куда можно отправить фото проблемных участков. Про неисправность фонарей и засоры ливневок можно обратить в оперативный отдел подрядчиков по номеру 8(351)-727-46-26.

В Челябинской области грозы, град и ураган ожидаются 12 июля. Шторм будет сопровождаться спадом температуры до 23-25 градусов, которая простоит в регионе до 16 июля. На пляжах Челябинска уже начался сильный ветер и поднялись волны. Спасатели попросили горожан покинуть воду.