На Челябинскую область надвигаются грозы, град и ураган

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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ураган, зонт, непогода, шторм, ливень, климат, дождь
Синоптики предупредили о наступлении непогоды в регионе Фото:

В Челябинской области 12 июля ожидаются грозы, ливни, град и шквалистый ветер. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометеоцентре.

«Утром и днем 12 июля в отдельных районах области ожидаются грозы, очень сильные дожди и ливни. Кроме того, ожидается град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — уточнили в областном ЦГМС.

По данным синоптиков, жара в регионе будет стоять до конца июля. Спад температуры будет только с 13 по 16 июля до 23-25 градусов.

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В Челябинской области 12 июля ожидаются грозы, ливни, град и шквалистый ветер. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометеоцентре. «Утром и днем 12 июля в отдельных районах области ожидаются грозы, очень сильные дожди и ливни. Кроме того, ожидается град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — уточнили в областном ЦГМС. По данным синоптиков, жара в регионе будет стоять до конца июля. Спад температуры будет только с 13 по 16 июля до 23-25 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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