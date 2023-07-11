На Челябинскую область надвигаются грозы, град и ураган

Синоптики предупредили о наступлении непогоды в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 12 июля ожидаются грозы, ливни, град и шквалистый ветер. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометеоцентре.

«Утром и днем 12 июля в отдельных районах области ожидаются грозы, очень сильные дожди и ливни. Кроме того, ожидается град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — уточнили в областном ЦГМС.

По данным синоптиков, жара в регионе будет стоять до конца июля. Спад температуры будет только с 13 по 16 июля до 23-25 градусов.