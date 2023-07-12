Челябинские спасатели просят горожан покинуть пляж из-за сильного ветра. Видео

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Пляжный сезон. Челябинск, жара, лето, зонтик, пляж, отдых
Шторм застал отдыхающих на пляже «Солнечный берег» Фото:

Спасатели 12 июля попросили горожан покинуть пляж «Солнечный берег» в Челябинске из-за сильного ветра. Шквалистые порывы разбросали вещи отдыхающих и песок.

«На городских пляжах поднялся сильный ветер и большие волны. В воздух поднимаются вещи и песок. Спасатели просят всех выйти из воды», — сообщили в telegram-канале «Агентство чрезвычайных новостей».

В Челябинской области, по прогнозам синоптиков, 12 июля ожидаются грозы, ливни, град и шквалистый ветер. Шторм дошел до Челябинска.

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Спасатели 12 июля попросили горожан покинуть пляж «Солнечный берег» в Челябинске из-за сильного ветра. Шквалистые порывы разбросали вещи отдыхающих и песок. «На городских пляжах поднялся сильный ветер и большие волны. В воздух поднимаются вещи и песок. Спасатели просят всех выйти из воды», — сообщили в telegram-канале «Агентство чрезвычайных новостей». В Челябинской области, по прогнозам синоптиков, 12 июля ожидаются грозы, ливни, град и шквалистый ветер. Шторм дошел до Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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