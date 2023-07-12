Шторм застал отдыхающих на пляже «Солнечный берег»
Спасатели 12 июля попросили горожан покинуть пляж «Солнечный берег» в Челябинске из-за сильного ветра. Шквалистые порывы разбросали вещи отдыхающих и песок.
«На городских пляжах поднялся сильный ветер и большие волны. В воздух поднимаются вещи и песок. Спасатели просят всех выйти из воды», — сообщили в telegram-канале «Агентство чрезвычайных новостей».
В Челябинской области, по прогнозам синоптиков, 12 июля ожидаются грозы, ливни, град и шквалистый ветер. Шторм дошел до Челябинска.
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