Шторм застал отдыхающих на пляже «Солнечный берег» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спасатели 12 июля попросили горожан покинуть пляж «Солнечный берег» в Челябинске из-за сильного ветра. Шквалистые порывы разбросали вещи отдыхающих и песок.

«На городских пляжах поднялся сильный ветер и большие волны. В воздух поднимаются вещи и песок. Спасатели просят всех выйти из воды», — сообщили в telegram-канале «Агентство чрезвычайных новостей».

В Челябинской области, по прогнозам синоптиков, 12 июля ожидаются грозы, ливни, град и шквалистый ветер. Шторм дошел до Челябинска.