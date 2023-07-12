Челябинский хирург удалил раковую опухоль горла в прямом эфире

13 июля 2023 в 09:50 Размер текста - 17 +

Мужчине с раком гортани первой стадии удалось сохранить голос Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦО и ЯМ) в прямом эфире удалили опухоль пациенту с раком гортани первой стадии. О том, что мужчине удалось сохранить голос, сообщил завотделением опухолей головы и шеи Александр Гузь. «Такой вид вмешательства позволил сохранить пациенту голос без лучевой терапии и химиотерапии, что сокращает сроки лечения. Операция прошла в формате „живой хирургии“», — рассказал Гузь. Методика, которой воспользовался хирург позволяет лечить рак гортани на начальных стадиях без разрезов на коже. Вмешательство проводят через рот, а пациента выписывают из стационара спустя два-три дня. Одновременно с Гузем лазерную операцию на гортань в Московской области провел завотделением опухолей головы и шеи госпиталя «Лапино» Али Мудунов. Они показали в прямом эфире операции, обсудили сложности лечения и ответили на вопросы участников мастер-класса.

В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦО и ЯМ) в прямом эфире удалили опухоль пациенту с раком гортани первой стадии. О том, что мужчине удалось сохранить голос, сообщил завотделением опухолей головы и шеи Александр Гузь. «Такой вид вмешательства позволил сохранить пациенту голос без лучевой терапии и химиотерапии, что сокращает сроки лечения. Операция прошла в формате „живой хирургии“», — рассказал Гузь. Методика, которой воспользовался хирург позволяет лечить рак гортани на начальных стадиях без разрезов на коже. Вмешательство проводят через рот, а пациента выписывают из стационара спустя два-три дня. Одновременно с Гузем лазерную операцию на гортань в Московской области провел завотделением опухолей головы и шеи госпиталя «Лапино» Али Мудунов. Они показали в прямом эфире операции, обсудили сложности лечения и ответили на вопросы участников мастер-класса.