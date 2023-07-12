12 июля 2023

Челябинский хирург удалил раковую опухоль горла в прямом эфире

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Презентация нового операционного метода по восстановлению слуха у детей. Екатеринбург, операционная, хирургия, операция, хирурги, медицина, хирургическое отделение, медики
Мужчине с раком гортани первой стадии удалось сохранить голос Фото:

В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦО и ЯМ) в прямом эфире удалили опухоль пациенту с раком гортани первой стадии. О том, что мужчине удалось сохранить голос, сообщил завотделением опухолей головы и шеи Александр Гузь.

«Такой вид вмешательства позволил сохранить пациенту голос без лучевой терапии и химиотерапии, что сокращает сроки лечения. Операция прошла в формате „живой хирургии“», — рассказал Гузь.

Методика, которой воспользовался хирург позволяет лечить рак гортани на начальных стадиях без разрезов на коже. Вмешательство проводят через рот, а пациента выписывают из стационара спустя два-три дня.

Одновременно с Гузем лазерную операцию на гортань в Московской области провел завотделением опухолей головы и шеи госпиталя «Лапино» Али Мудунов. Они показали в прямом эфире операции, обсудили сложности лечения и ответили на вопросы участников мастер-класса.

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В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦО и ЯМ) в прямом эфире удалили опухоль пациенту с раком гортани первой стадии. О том, что мужчине удалось сохранить голос, сообщил завотделением опухолей головы и шеи Александр Гузь. «Такой вид вмешательства позволил сохранить пациенту голос без лучевой терапии и химиотерапии, что сокращает сроки лечения. Операция прошла в формате „живой хирургии“», — рассказал Гузь. Методика, которой воспользовался хирург позволяет лечить рак гортани на начальных стадиях без разрезов на коже. Вмешательство проводят через рот, а пациента выписывают из стационара спустя два-три дня. Одновременно с Гузем лазерную операцию на гортань в Московской области провел завотделением опухолей головы и шеи госпиталя «Лапино» Али Мудунов. Они показали в прямом эфире операции, обсудили сложности лечения и ответили на вопросы участников мастер-класса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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