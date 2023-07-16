16 июля 2023

Пермякам станет сложнее попасть в ЧВК «Вагнер»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт набора в XЧВК Вагнер. Курган, чвк вагнер
У кандидатов, желающих вступить в ЧВК «Вагнер», не должно быть идеальное здоровье Фото:

Набор кандидатов в частную военную компанию «Вагнер» изменился. Теперь попасть в указанную ЧВК сложнее. Об этом сообщается в telegram-канале «Прикамские витязи», близком к указанной структуре. Представитель компании в Прикамье подтвердил URA.RU данную информацию.

«Набор в ЧВК Вагнер ужесточился в разы, принимают сейчас только элиту, как и было раньше. Это значит, что предстоят сложные задачи по защите интересов страны вне рамок правового поля, с которыми справятся только те, кого «не существует», не было и нет, — указано в telegram-канале «Прикамские витязи». Так представители ЧВК «Вагнер» отреагировали на заявление президента России Владимира Путина. Глава государства ранее отметил, что ЧВК «Вагнер» существует, однако с юридической точки зрения ее нет.

Сейчас попасть в указанную частную военную компанию будет гораздо сложнее, сообщил агентству представитель ЧВК «Вагнер». Он пояснил, что компания рассматривает исключительно кандидатов «с белой биографией и идеальным здоровьем».

URA.RU рассказывало, что существует ряд условий для вступления в ЧВК «Вагнер», в том числе, действуют возрастные ограничения: кандидатам должно быть от 22 до 50 лет. В пресс-службе компании «Конкорд», принадлежащей основателю указанной ЧВК Евгению Пригожину, не смогли прокомментировать изменения условий приема кандидатов в ЧВК. «К сожалению, ответить на данный вопрос не представляется возможным», — ответили URA.RU в пресс-службе «Конкорда».

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Набор кандидатов в частную военную компанию «Вагнер» изменился. Теперь попасть в указанную ЧВК сложнее. Об этом сообщается в telegram-канале «Прикамские витязи», близком к указанной структуре. Представитель компании в Прикамье подтвердил URA.RU данную информацию. «Набор в ЧВК Вагнер ужесточился в разы, принимают сейчас только элиту, как и было раньше. Это значит, что предстоят сложные задачи по защите интересов страны вне рамок правового поля, с которыми справятся только те, кого «не существует», не было и нет, — указано в telegram-канале «Прикамские витязи». Так представители ЧВК «Вагнер» отреагировали на заявление президента России Владимира Путина. Глава государства ранее отметил, что ЧВК «Вагнер» существует, однако с юридической точки зрения ее нет. Сейчас попасть в указанную частную военную компанию будет гораздо сложнее, сообщил агентству представитель ЧВК «Вагнер». Он пояснил, что компания рассматривает исключительно кандидатов «с белой биографией и идеальным здоровьем». URA.RU рассказывало, что существует ряд условий для вступления в ЧВК «Вагнер», в том числе, действуют возрастные ограничения: кандидатам должно быть от 22 до 50 лет. В пресс-службе компании «Конкорд», принадлежащей основателю указанной ЧВК Евгению Пригожину, не смогли прокомментировать изменения условий приема кандидатов в ЧВК. «К сожалению, ответить на данный вопрос не представляется возможным», — ответили URA.RU в пресс-службе «Конкорда».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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