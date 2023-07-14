В Магнитогорске локализован очаг сальмонеллеза

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КГСХА. Агрономический факультет. Микроклональное размножение картофеля. Курган, наука, хозяйство, лаборатория, агрономический факультет
Завершены все мероприятия по локализации вспышки сальмонеллеза в Магнитогорске Фото:

В Магнитогорске Челябинской области очаг сальмонеллеза локализован, противоэпидемические мероприятия завершены. Об этом URA.RU сообщили 14 июля в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

«Среди посетителей кафе „Хорошее место“ в Магнитогорске зарегистрировано 36 случаев заболевания сальмонеллезом, среди которых восемь детей. Вспышка могла произойти из-за грубого нарушения санитарных норм, которые были выявлены в ходе проверок. Кроме того, у трех сотрудников выявлен возбудитель сальмонеллез. Комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий завершен», — уточнили в пресс-службе.

Проведены 116 лабораторных исследований внешней среды в предприятии и 100 исследований сотрудников и пострадавших. В девяти пробах выявлено бактериальное загрязнение.

По решению Ленинского райсуда Магнитогорска деятельность заведения приостановлена на 60 суток. За многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима составлены протоколы в отношении индивидуального предприятия по ст 6.6. КоАП.

Посетители пожаловались на отравление в кафе Магнитогорска 5 июля. У них выявили сальмонеллез. Роспотребнадзор провел экспертизу и выявил множество нарушений. Владельцем заведения является уроженец Азербайджана Абышов Аиям Элман оглы. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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В Магнитогорске Челябинской области очаг сальмонеллеза локализован, противоэпидемические мероприятия завершены. Об этом URA.RU сообщили 14 июля в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. «Среди посетителей кафе „Хорошее место“ в Магнитогорске зарегистрировано 36 случаев заболевания сальмонеллезом, среди которых восемь детей. Вспышка могла произойти из-за грубого нарушения санитарных норм, которые были выявлены в ходе проверок. Кроме того, у трех сотрудников выявлен возбудитель сальмонеллез. Комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий завершен», — уточнили в пресс-службе. Проведены 116 лабораторных исследований внешней среды в предприятии и 100 исследований сотрудников и пострадавших. В девяти пробах выявлено бактериальное загрязнение. По решению Ленинского райсуда Магнитогорска деятельность заведения приостановлена на 60 суток. За многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима составлены протоколы в отношении индивидуального предприятия по ст 6.6. КоАП. Посетители пожаловались на отравление в кафе Магнитогорска 5 июля. У них выявили сальмонеллез. Роспотребнадзор провел экспертизу и выявил множество нарушений. Владельцем заведения является уроженец Азербайджана Абышов Аиям Элман оглы. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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