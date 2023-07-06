Стала известна личность директора кафе в Магнитогорске, в котором шаурмой отравились посетители

Владельцем кафе «Хорошее место» в Магнитогорске, в котором готовили шаурму, которой отравилось несколько десятков человек, оказался уроженец Азербайджана Абышов Аиям Элман оглы. Согласно информации сервиса СБИС, по иронии судьбы в рекламе своего заведения он предлагает посетителям прийти и отведать вкус счастья.
«У нас более 10 видов шаурмы на любой вкус, более 10 видов ингредиентов и соусов. Поэтому на выбор, для любого гурмана, у нас есть все! Приходите скорее и отведайте вкус счастья!», — говорится в рекламе заведения.
Согласно данным сервиса, кафе работает с октября 2017 года. В 2022 году министерство экологии области проводило проверку в компании. Однако, цель проверки неизвестна.
Посетители кафе стали жаловаться на отравления 5 июля. У них зафиксировали сальмонеллез. Роспотребнадзор провел экспертизу, по результатам которой было выявлено множество нарушений санитарно-эпидемиологического режима. В настоящее время кафе закрыто, а в отношении владельца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
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