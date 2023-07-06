Стала известна личность директора кафе в Магнитогорске, в котором шаурмой отравились посетители

Хозяин кофе в Магнитогорске, в котором отравились десятки человек, обещал посетителям вкус счастья

07 июля 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

В рекламе кафе посетителям предлагают «вкус счастья» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Владельцем кафе «Хорошее место» в Магнитогорске, в котором готовили шаурму, которой отравилось несколько десятков человек, оказался уроженец Азербайджана Абышов Аиям Элман оглы. Согласно информации сервиса СБИС, по иронии судьбы в рекламе своего заведения он предлагает посетителям прийти и отведать вкус счастья. «У нас более 10 видов шаурмы на любой вкус, более 10 видов ингредиентов и соусов. Поэтому на выбор, для любого гурмана, у нас есть все! Приходите скорее и отведайте вкус счастья!», — говорится в рекламе заведения. Согласно данным сервиса, кафе работает с октября 2017 года. В 2022 году министерство экологии области проводило проверку в компании. Однако, цель проверки неизвестна. Посетители кафе стали жаловаться на отравления 5 июля. У них зафиксировали сальмонеллез. Роспотребнадзор провел экспертизу, по результатам которой было выявлено множество нарушений санитарно-эпидемиологического режима. В настоящее время кафе закрыто, а в отношении владельца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Владельцем кафе «Хорошее место» в Магнитогорске, в котором готовили шаурму, которой отравилось несколько десятков человек, оказался уроженец Азербайджана Абышов Аиям Элман оглы. Согласно информации сервиса СБИС, по иронии судьбы в рекламе своего заведения он предлагает посетителям прийти и отведать вкус счастья. «У нас более 10 видов шаурмы на любой вкус, более 10 видов ингредиентов и соусов. Поэтому на выбор, для любого гурмана, у нас есть все! Приходите скорее и отведайте вкус счастья!», — говорится в рекламе заведения. Согласно данным сервиса, кафе работает с октября 2017 года. В 2022 году министерство экологии области проводило проверку в компании. Однако, цель проверки неизвестна. Посетители кафе стали жаловаться на отравления 5 июля. У них зафиксировали сальмонеллез. Роспотребнадзор провел экспертизу, по результатам которой было выявлено множество нарушений санитарно-эпидемиологического режима. В настоящее время кафе закрыто, а в отношении владельца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).