В Челябинске заканчивается строительство центра тхэквондо. Фото

16 июля 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

В центре по улице Молодогвардейцев в Челябинске разместится школа по тхэквондо «Коре» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в сквере на северо-западе продолжается строительство центра для школы по тхэквондо «Коре». Основные строительные работы почти завершены, сообщает пресс-служба городской администрации. «Основные строительные работы практически завершены. Следующий этап — внутренняя и внешняя отделка здания», — сообщили URA.RU в мэрии Челябинска. В новом спортивном комплексе на северо-западе Челябинска по улице Молодогвардейцев будет 5 залов, где одновременно смогут заниматься 340 человек. Общая площадь комплекса составит более 1000 кв. м., само здание будет разноэтажным — высотой от двух до трех этажей. В сквере к зданию организуют пешеходные дорожки и два въезда. В центре разместится школа по тхэквондо «Коре». Открытое комплекса состоится в октябре 2023 года. Ранее стало известно, что в Аргаяше (Челябинская область) в сквере на улице Ленина построят долгожданный физкультурно-оздоровительный комплекс с 25-метровым бассейном. Это будет единственный в районе ФОК с бассейном. Проект строительства 12 июля получил положительное заключение госэкспртизы. Строительство комплекса тхэквондо на северо-западе Челябинска практически завершено Фото предоставлено пресс-службой администрации Челябинска Открытие комплекса по тхэквондо запланировано на октябрь 2023 года Фото предоставлено пресс-службой администрации Челябинска В ближайшее время начнутся работы по внутренне и внешней отделке помещения Фото предоставлено пресс-службой администрации Челябинска

В Челябинске в сквере на северо-западе продолжается строительство центра для школы по тхэквондо «Коре». Основные строительные работы почти завершены, сообщает пресс-служба городской администрации. «Основные строительные работы практически завершены. Следующий этап — внутренняя и внешняя отделка здания», — сообщили URA.RU в мэрии Челябинска. В новом спортивном комплексе на северо-западе Челябинска по улице Молодогвардейцев будет 5 залов, где одновременно смогут заниматься 340 человек. Общая площадь комплекса составит более 1000 кв. м., само здание будет разноэтажным — высотой от двух до трех этажей. В сквере к зданию организуют пешеходные дорожки и два въезда. В центре разместится школа по тхэквондо «Коре». Открытое комплекса состоится в октябре 2023 года. Ранее стало известно, что в Аргаяше (Челябинская область) в сквере на улице Ленина построят долгожданный физкультурно-оздоровительный комплекс с 25-метровым бассейном. Это будет единственный в районе ФОК с бассейном. Проект строительства 12 июля получил положительное заключение госэкспртизы.