15 июля 2023
14 июля 2023

В Челябинске заканчивается строительство центра тхэквондо. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония открытия ЧМ по тхэквондо. Челябинск., тхэквондо
В центре по улице Молодогвардейцев в Челябинске разместится школа по тхэквондо «Коре» Фото:

В Челябинске в сквере на северо-западе продолжается строительство центра для школы по тхэквондо «Коре». Основные строительные работы почти завершены, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Основные строительные работы практически завершены. Следующий этап — внутренняя и внешняя отделка здания», — сообщили URA.RU в мэрии Челябинска.

В новом спортивном комплексе на северо-западе Челябинска по улице Молодогвардейцев будет 5 залов, где одновременно смогут заниматься 340 человек. Общая площадь комплекса составит более 1000 кв. м., само здание будет разноэтажным — высотой от двух до трех этажей. В сквере к зданию организуют пешеходные дорожки и два въезда. В центре разместится школа по тхэквондо «Коре». Открытое комплекса состоится в октябре 2023 года.

Ранее стало известно, что в Аргаяше (Челябинская область) в сквере на улице Ленина построят долгожданный физкультурно-оздоровительный комплекс с 25-метровым бассейном. Это будет единственный в районе ФОК с бассейном. Проект строительства 12 июля получил положительное заключение госэкспртизы.

Строительство комплекса тхэквондо на северо-западе Челябинска практически завершено
Строительство комплекса тхэквондо на северо-западе Челябинска практически завершено
Открытие комплекса по тхэквондо запланировано на октябрь 2023 года
Открытие комплекса по тхэквондо запланировано на октябрь 2023 года
В ближайшее время начнутся работы по внутренне и внешней отделке помещения
В ближайшее время начнутся работы по внутренне и внешней отделке помещения

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в сквере на северо-западе продолжается строительство центра для школы по тхэквондо «Коре». Основные строительные работы почти завершены, сообщает пресс-служба городской администрации. «Основные строительные работы практически завершены. Следующий этап — внутренняя и внешняя отделка здания», — сообщили URA.RU в мэрии Челябинска. В новом спортивном комплексе на северо-западе Челябинска по улице Молодогвардейцев будет 5 залов, где одновременно смогут заниматься 340 человек. Общая площадь комплекса составит более 1000 кв. м., само здание будет разноэтажным — высотой от двух до трех этажей. В сквере к зданию организуют пешеходные дорожки и два въезда. В центре разместится школа по тхэквондо «Коре». Открытое комплекса состоится в октябре 2023 года. Ранее стало известно, что в Аргаяше (Челябинская область) в сквере на улице Ленина построят долгожданный физкультурно-оздоровительный комплекс с 25-метровым бассейном. Это будет единственный в районе ФОК с бассейном. Проект строительства 12 июля получил положительное заключение госэкспртизы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...