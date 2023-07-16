В Екатеринбурге на треть рухнули цены на аренду частных домов

В Екатеринбурге упали цены на аренду коттеджей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге более чем на 30% упали цены на дачи, коттеджи и дома в коттеджных поселках. Это следует из динамики цен на недвижимость на сайте Restate.

С 29 июня по 13 июля 2023 года в Екатеринбурге подешевела арендная ставка на частные дома. За данный период времени их стоимость упала на 31,2%. Теперь за дачу или коттедж на месяц придется заплатить 51 тысячу рублей вместо 66,9 тысяч рублей. Средняя стоимость объекта подорожала на 0,75% — с 7,125 млн до 7,178 млн рублей.

Приобрести земельный участок с размером в 100 квадратных метров можно за 216 тысяч рублей (+2,87%). Еще в конце июня он стоил 222 тысячи рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге выросла арендная ставка коттеджей. За месяц проживания в доме нужно было заплатить в среднем 66 тысяч рублей.