16 июля 2023

В Екатеринбурге на треть рухнули цены на аренду частных домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Соглашение о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма заключили Челябинская, Курганская и Тюменская области. Челябинск , отель, гостиница, коттедж, солнечная долина
В Екатеринбурге упали цены на аренду коттеджей Фото:

В Екатеринбурге более чем на 30% упали цены на дачи, коттеджи и дома в коттеджных поселках. Это следует из динамики цен на недвижимость на сайте Restate.

С 29 июня по 13 июля 2023 года в Екатеринбурге подешевела арендная ставка на частные дома. За данный период времени их стоимость упала на 31,2%. Теперь за дачу или коттедж на месяц придется заплатить 51 тысячу рублей вместо 66,9 тысяч рублей. Средняя стоимость объекта подорожала на 0,75% — с 7,125 млн до 7,178 млн рублей.

Приобрести земельный участок с размером в 100 квадратных метров можно за 216 тысяч рублей (+2,87%). Еще в конце июня он стоил 222 тысячи рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге выросла арендная ставка коттеджей. За месяц проживания в доме нужно было заплатить в среднем 66 тысяч рублей.

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В Екатеринбурге более чем на 30% упали цены на дачи, коттеджи и дома в коттеджных поселках. Это следует из динамики цен на недвижимость на сайте Restate. С 29 июня по 13 июля 2023 года в Екатеринбурге подешевела арендная ставка на частные дома. За данный период времени их стоимость упала на 31,2%. Теперь за дачу или коттедж на месяц придется заплатить 51 тысячу рублей вместо 66,9 тысяч рублей. Средняя стоимость объекта подорожала на 0,75% — с 7,125 млн до 7,178 млн рублей. Приобрести земельный участок с размером в 100 квадратных метров можно за 216 тысяч рублей (+2,87%). Еще в конце июня он стоил 222 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге выросла арендная ставка коттеджей. За месяц проживания в доме нужно было заплатить в среднем 66 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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