Арендовать коттедж или дачу в Екатеринбурге стало дороже

В Екатеринбурге резко выросли цены на аренду дач и коттеджей

05 июля 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге выросла аренда домов в коттеджных поселках Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге выросла арендная ставка дач, коттеджей и домов в коттеджных поселках. Теперь снять недвижимость на месяц стоит в среднем 66 тысяч рублей. Это следует из динамики цен на недвижимость на сайте Restate. С 15 июня по 29 июня 2023 года в Екатеринбурге выросла в цене аренда частных домов. За две недели стоимость выросла на 16% с 56,1 тысяч до 66 тысяч рублей. Также средняя стоимость покупки коттеджа упала с 8,6 млн до 8,3 млн рублей. Стоимость 100 квадратных метров земельного участка в столице Урала за тот же период времени не изменилась — 222,3 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге упали цены на дачи и коттеджи на 800 тысяч рублей. За 14 дней цена изменилась с 7,9 до 7,1 млн рублей.

В Екатеринбурге выросла арендная ставка дач, коттеджей и домов в коттеджных поселках. Теперь снять недвижимость на месяц стоит в среднем 66 тысяч рублей. Это следует из динамики цен на недвижимость на сайте Restate. С 15 июня по 29 июня 2023 года в Екатеринбурге выросла в цене аренда частных домов. За две недели стоимость выросла на 16% с 56,1 тысяч до 66 тысяч рублей. Также средняя стоимость покупки коттеджа упала с 8,6 млн до 8,3 млн рублей. Стоимость 100 квадратных метров земельного участка в столице Урала за тот же период времени не изменилась — 222,3 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге упали цены на дачи и коттеджи на 800 тысяч рублей. За 14 дней цена изменилась с 7,9 до 7,1 млн рублей.