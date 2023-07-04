04 июля 2023

Арендовать коттедж или дачу в Екатеринбурге стало дороже

В Екатеринбурге резко выросли цены на аренду дач и коттеджей
© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон "Палникс". Екатеринбург, коттедж, палникс, загородный дом
В Екатеринбурге выросла аренда домов в коттеджных поселках Фото:

В Екатеринбурге выросла арендная ставка дач, коттеджей и домов в коттеджных поселках. Теперь снять недвижимость на месяц стоит в среднем 66 тысяч рублей. Это следует из динамики цен на недвижимость на сайте Restate.

С 15 июня по 29 июня 2023 года в Екатеринбурге выросла в цене аренда частных домов. За две недели стоимость выросла на 16% с 56,1 тысяч до 66 тысяч рублей. Также средняя стоимость покупки коттеджа упала с 8,6 млн до 8,3 млн рублей. Стоимость 100 квадратных метров земельного участка в столице Урала за тот же период времени не изменилась — 222,3 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге упали цены на дачи и коттеджи на 800 тысяч рублей. За 14 дней цена изменилась с 7,9 до 7,1 млн рублей.

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В Екатеринбурге выросла арендная ставка дач, коттеджей и домов в коттеджных поселках. Теперь снять недвижимость на месяц стоит в среднем 66 тысяч рублей. Это следует из динамики цен на недвижимость на сайте Restate. С 15 июня по 29 июня 2023 года в Екатеринбурге выросла в цене аренда частных домов. За две недели стоимость выросла на 16% с 56,1 тысяч до 66 тысяч рублей. Также средняя стоимость покупки коттеджа упала с 8,6 млн до 8,3 млн рублей. Стоимость 100 квадратных метров земельного участка в столице Урала за тот же период времени не изменилась — 222,3 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге упали цены на дачи и коттеджи на 800 тысяч рублей. За 14 дней цена изменилась с 7,9 до 7,1 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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