В ХМАО гендиректора «СМУ Нефтехим» обвинили в неуплате налогов и преднамеренном банкротстве

За 2016 год мужчина уклонился от уплаты НДС более чем на 88 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО осудят генерального директора «СМУ Нефтехим» Владислава Косюченко за уклонение от уплаты налогов, сокрытие денег и преднамеренное банкротство. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокуратура округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора АО „СМУ Нефтехим“. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных „б“ ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов)», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что за 2016 год мужчина уклонился от уплаты НДС более чем на 88 миллионов рублей. Также у компании на 2020 год имелась просроченная задолженность по налогам и страховым взносам на сумму около 100 миллионов рублей. Когда счета организации заблокировали, гендиректор рассчитывался с контрагентом, обходя расчетный счет компании. «Также, в период с декабря 2017 г. по сентябрь 2020 г. путем заключения фиктивных сделок по отчуждению имущества предприятия на условиях, заведомо невыгодных для руководимого им общества, осуществил продажу 122 единиц техники аффилированным ему организациям, а также осуществил вывод наличных денежных средств с расчетных счетов предприятия. Общая сумма выведенных активов составила более 880 млн рублей», — добавили в прокуратуре ХМАО. На имущество руководителя наложен арест, уголовное дело направлено в суд.