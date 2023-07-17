Сотрудница тюменского ТРИЦ вселилась в квартиру умершей клиентки

Жительница Тюменской области попыталась обманом завладеть муниципальной квартирой

18 июля 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

У бывшей владелицы квартиры не осталось наследников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудница «Тюменского расчетно-информационного центра» (ТРИЦ) вселилась в квартиру умершей в Ишиме женщины, а затем попыталась полностью завладеть жильем, которое должно было стать муниципальным. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «Подсудимая, работая специалистом в ТРИЦ, узнала, что в одной из квартир в Ишиме умерла проживающая там женщина и наследников не осталось. Желая завладеть жильем, женщина скачала в интернете договор соцнайма, внесла в него заведомо ложные сведения о том, что она является нанимателем, зарегистрировалась в квартире и вселилась в нее», — сообщили в прокуратуре. На этом мошенница не остановилась. После она изготовила договор купли-продажи, который якобы до своей смерти владелица квартиры заключила с матерью обвиняемой. С этим документом женщина пошла в суд, чтобы завладеть жильем на законных основаниях. Но во время рассмотрения дела афера вскрылась. Ущерб, который женщина нанесла бюджету Ишима, оценили в более чем 3,8 млн рублей. Мошенницу приговорили к условному лишению свободы на три года, а квартиру передали в муниципальную собственность. Сейчас в ней живет человек, которого отселили из аварийного жилья.

Сотрудница «Тюменского расчетно-информационного центра» (ТРИЦ) вселилась в квартиру умершей в Ишиме женщины, а затем попыталась полностью завладеть жильем, которое должно было стать муниципальным. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «Подсудимая, работая специалистом в ТРИЦ, узнала, что в одной из квартир в Ишиме умерла проживающая там женщина и наследников не осталось. Желая завладеть жильем, женщина скачала в интернете договор соцнайма, внесла в него заведомо ложные сведения о том, что она является нанимателем, зарегистрировалась в квартире и вселилась в нее», — сообщили в прокуратуре. На этом мошенница не остановилась. После она изготовила договор купли-продажи, который якобы до своей смерти владелица квартиры заключила с матерью обвиняемой. С этим документом женщина пошла в суд, чтобы завладеть жильем на законных основаниях. Но во время рассмотрения дела афера вскрылась. Ущерб, который женщина нанесла бюджету Ишима, оценили в более чем 3,8 млн рублей. Мошенницу приговорили к условному лишению свободы на три года, а квартиру передали в муниципальную собственность. Сейчас в ней живет человек, которого отселили из аварийного жилья.