В Челябинске пенсионерку затянуло в болото. Видео

18 июля 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

Женщину затянуло в болото по горло Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Челябинске пенсионерку по горло затянуло в болотную топь. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города (УБЖ), пенсионерку вытащили из западни с лодки. «Женщину по горло затянула болотная топь и самостоятельно выбраться оттуда она не могла. С помощью лодки ее эвакуировали пенсионерку на берег, придали устойчивое боковое положение, накрыли спасательным одеялом и контролировали ее состояние до прибытия скорой», — сообщили URA.RU в пресс-службе УБЖ. Там отметили, что женщина не смогла объяснить, как угодила в болото. Она была обессилена. Ее госпитализировали в одну из городских больниц.

В Челябинске пенсионерку по горло затянуло в болотную топь. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города (УБЖ), пенсионерку вытащили из западни с лодки. «Женщину по горло затянула болотная топь и самостоятельно выбраться оттуда она не могла. С помощью лодки ее эвакуировали пенсионерку на берег, придали устойчивое боковое положение, накрыли спасательным одеялом и контролировали ее состояние до прибытия скорой», — сообщили URA.RU в пресс-службе УБЖ. Там отметили, что женщина не смогла объяснить, как угодила в болото. Она была обессилена. Ее госпитализировали в одну из городских больниц.