В Челябинске пенсионерку по горло затянуло в болотную топь. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города (УБЖ), пенсионерку вытащили из западни с лодки.
«Женщину по горло затянула болотная топь и самостоятельно выбраться оттуда она не могла. С помощью лодки ее эвакуировали пенсионерку на берег, придали устойчивое боковое положение, накрыли спасательным одеялом и контролировали ее состояние до прибытия скорой», — сообщили URA.RU в пресс-службе УБЖ.
Там отметили, что женщина не смогла объяснить, как угодила в болото. Она была обессилена. Ее госпитализировали в одну из городских больниц.
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