17 июля 2023

В Челябинске пенсионерку затянуло в болото. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, болото, кувшинки
Женщину затянуло в болото по горло Фото:

В Челябинске пенсионерку по горло затянуло в болотную топь. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города (УБЖ), пенсионерку вытащили из западни с лодки.

«Женщину по горло затянула болотная топь и самостоятельно выбраться оттуда она не могла. С помощью лодки ее эвакуировали пенсионерку на берег, придали устойчивое боковое положение, накрыли спасательным одеялом и контролировали ее состояние до прибытия скорой», — сообщили URA.RU в пресс-службе УБЖ.

Там отметили, что женщина не смогла объяснить, как угодила в болото. Она была обессилена. Ее госпитализировали в одну из городских больниц.

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В Челябинске пенсионерку по горло затянуло в болотную топь. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города (УБЖ), пенсионерку вытащили из западни с лодки. «Женщину по горло затянула болотная топь и самостоятельно выбраться оттуда она не могла. С помощью лодки ее эвакуировали пенсионерку на берег, придали устойчивое боковое положение, накрыли спасательным одеялом и контролировали ее состояние до прибытия скорой», — сообщили URA.RU в пресс-службе УБЖ. Там отметили, что женщина не смогла объяснить, как угодила в болото. Она была обессилена. Ее госпитализировали в одну из городских больниц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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