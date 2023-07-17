В ХМАО назвали число жителей, ставших миллионерами в лотерею

Жители ХМАО за полгода выиграли в лотерею 385 млн рублей

18 июля 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

ХМАО вошел в топ регионов, где живут самые везучие жители Фото: Денис Моргунов © URA.RU Девять жителей ХМАО стали миллионерами за последние полгода, выиграв в лотерею. В целом же проживающие в Югре граждане получили выигрыши на общую сумму в 385 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Столото». «За первые шесть месяцев 2023 года жители ХМАО выиграли в государственных лотереях под брендом „Столото“ 385 млн рублей. Миллионерами стали девять человек», — сообщает пресс-служба компании. Выигрышными для жителей Югры стали 1,4 млн лотерейных билетов. В топ-20 регионов по данному показателю в УрФО также вошла Свердловская область: ее жители приобрели 2,5 млн выигрышных билетов.

Девять жителей ХМАО стали миллионерами за последние полгода, выиграв в лотерею. В целом же проживающие в Югре граждане получили выигрыши на общую сумму в 385 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Столото». «За первые шесть месяцев 2023 года жители ХМАО выиграли в государственных лотереях под брендом „Столото“ 385 млн рублей. Миллионерами стали девять человек», — сообщает пресс-служба компании. Выигрышными для жителей Югры стали 1,4 млн лотерейных билетов. В топ-20 регионов по данному показателю в УрФО также вошла Свердловская область: ее жители приобрели 2,5 млн выигрышных билетов.