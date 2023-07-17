В ХМАО назвали число жителей, ставших миллионерами в лотерею

ХМАО вошел в топ регионов, где живут самые везучие жители
Девять жителей ХМАО стали миллионерами за последние полгода, выиграв в лотерею. В целом же проживающие в Югре граждане получили выигрыши на общую сумму в 385 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Столото».
«За первые шесть месяцев 2023 года жители ХМАО выиграли в государственных лотереях под брендом „Столото“ 385 млн рублей. Миллионерами стали девять человек», — сообщает пресс-служба компании.
Выигрышными для жителей Югры стали 1,4 млн лотерейных билетов. В топ-20 регионов по данному показателю в УрФО также вошла Свердловская область: ее жители приобрели 2,5 млн выигрышных билетов.
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