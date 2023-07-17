17 июля 2023
16 июля 2023

В ХМАО назвали число жителей, ставших миллионерами в лотерею

Жители ХМАО за полгода выиграли в лотерею 385 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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ХМАО вошел в топ регионов, где живут самые везучие жители Фото:

Девять жителей ХМАО стали миллионерами за последние полгода, выиграв в лотерею. В целом же проживающие в Югре граждане получили выигрыши на общую сумму в 385 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Столото».

«За первые шесть месяцев 2023 года жители ХМАО выиграли в государственных лотереях под брендом „Столото“ 385 млн рублей. Миллионерами стали девять человек», — сообщает пресс-служба компании.

Выигрышными для жителей Югры стали 1,4 млн лотерейных билетов. В топ-20 регионов по данному показателю в УрФО также вошла Свердловская область: ее жители приобрели 2,5 млн выигрышных билетов.

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Девять жителей ХМАО стали миллионерами за последние полгода, выиграв в лотерею. В целом же проживающие в Югре граждане получили выигрыши на общую сумму в 385 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Столото». «За первые шесть месяцев 2023 года жители ХМАО выиграли в государственных лотереях под брендом „Столото“ 385 млн рублей. Миллионерами стали девять человек», — сообщает пресс-служба компании. Выигрышными для жителей Югры стали 1,4 млн лотерейных билетов. В топ-20 регионов по данному показателю в УрФО также вошла Свердловская область: ее жители приобрели 2,5 млн выигрышных билетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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