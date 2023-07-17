17 июля 2023

В Челябинской области ожидаются затяжные грозы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, гроза, непогода, город, ночь, молнии, стихия
По данным синоптиков, с 19 по 21 июля в регионе будут идти грозы Фото:

В Челябинской области до выходных с 19 по 21 июля синоптики обещают грозы. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре.

«В Челябинской области с 19 по 21 июля будут идти грозы. 19 июля возможен также град и местами порывы ветра до 12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться в пределах плюс 11-16 градусов, днем — 20-25. 20 и 21 июля ночная температура не превысит плюс 11-16 градусов, дневная — 21-26. При грозах порывы ветра достигнут 15 метров в секунду», — уточнили в челябинском ЦГМС.

В Челябинске с 19 по 21 июля гроз не ожидается, но будут идти дожди. В эти три дня температура днем составит 23-26 градусов тепла, ночью — 13-16. Сильный ветер с порывами, достигающими 14 метров в секунду, поднимется днем 21 июля.

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В Челябинской области до выходных с 19 по 21 июля синоптики обещают грозы. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре. «В Челябинской области с 19 по 21 июля будут идти грозы. 19 июля возможен также град и местами порывы ветра до 12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться в пределах плюс 11-16 градусов, днем — 20-25. 20 и 21 июля ночная температура не превысит плюс 11-16 градусов, дневная — 21-26. При грозах порывы ветра достигнут 15 метров в секунду», — уточнили в челябинском ЦГМС. В Челябинске с 19 по 21 июля гроз не ожидается, но будут идти дожди. В эти три дня температура днем составит 23-26 градусов тепла, ночью — 13-16. Сильный ветер с порывами, достигающими 14 метров в секунду, поднимется днем 21 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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