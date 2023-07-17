В Челябинской области ожидаются затяжные грозы. Скрин

18 июля 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

По данным синоптиков, с 19 по 21 июля в регионе будут идти грозы Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области до выходных с 19 по 21 июля синоптики обещают грозы. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре. «В Челябинской области с 19 по 21 июля будут идти грозы. 19 июля возможен также град и местами порывы ветра до 12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться в пределах плюс 11-16 градусов, днем — 20-25. 20 и 21 июля ночная температура не превысит плюс 11-16 градусов, дневная — 21-26. При грозах порывы ветра достигнут 15 метров в секунду», — уточнили в челябинском ЦГМС. В Челябинске с 19 по 21 июля гроз не ожидается, но будут идти дожди. В эти три дня температура днем составит 23-26 градусов тепла, ночью — 13-16. Сильный ветер с порывами, достигающими 14 метров в секунду, поднимется днем 21 июля. Скрин: сайт челябинского ЦГМС Скрин: сайт челябинского ЦГМС

В Челябинской области до выходных с 19 по 21 июля синоптики обещают грозы. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре. «В Челябинской области с 19 по 21 июля будут идти грозы. 19 июля возможен также град и местами порывы ветра до 12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться в пределах плюс 11-16 градусов, днем — 20-25. 20 и 21 июля ночная температура не превысит плюс 11-16 градусов, дневная — 21-26. При грозах порывы ветра достигнут 15 метров в секунду», — уточнили в челябинском ЦГМС. В Челябинске с 19 по 21 июля гроз не ожидается, но будут идти дожди. В эти три дня температура днем составит 23-26 градусов тепла, ночью — 13-16. Сильный ветер с порывами, достигающими 14 метров в секунду, поднимется днем 21 июля.