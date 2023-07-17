В Челябинске ушел на пенсию начальник Центра управления ГУ МЧС

18 июля 2023 в 14:32 Размер текста - 17 +

Павел Екимов вышел на пенсию после 22 лет службы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске вышел на пенсию начальник Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС по региону Павел Екимов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, Екимова проводили на отдых в торжественной обстановке. «В Челябинске торжественно проводили на пенсию начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Челябинской области Павла Екимова. Спасибо, Павел Павлович, и успехов на новом поприще», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Екимов начал свою карьеру в 2001 году с должности обычного пожарного. В 2005 году перешел на службу в ЦУКС, а с 2012 года стал его руководителем. За годы службы он принимал участие в ликвидации последствий масштабных ЧС и природных пожаров, происшествий на воде, аварий на автодорогах и объектах ЖКХ. Огромный пласт своей службы посвятил развитию областной подсистемы РСЧС и в целом совершенствованию антикризисного управления.

В Челябинске вышел на пенсию начальник Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС по региону Павел Екимов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, Екимова проводили на отдых в торжественной обстановке. «В Челябинске торжественно проводили на пенсию начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Челябинской области Павла Екимова. Спасибо, Павел Павлович, и успехов на новом поприще», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Екимов начал свою карьеру в 2001 году с должности обычного пожарного. В 2005 году перешел на службу в ЦУКС, а с 2012 года стал его руководителем. За годы службы он принимал участие в ликвидации последствий масштабных ЧС и природных пожаров, происшествий на воде, аварий на автодорогах и объектах ЖКХ. Огромный пласт своей службы посвятил развитию областной подсистемы РСЧС и в целом совершенствованию антикризисного управления.