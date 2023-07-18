На ЧМК назначили нового гендиректора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Челябинском металлургическом комбинате (ЧМК) новым генеральным директором стал Алексей Толстиков. Как сообщила пресс-служба холдинга «Мечел», на этом посту он сменил Анатолия Щетинина, руководившего комбинатом с 2016 года.

«Челябинский металлургический комбинат, входящий в группу „Мечел“, сообщает о назначении нового генерального директора. Им назначен Алексей Толстиков, ранее занимавший должность директора производственной службы предприятия», — рассказали в «Мечеле».

Руководитель холдинга Олег Коржов поблагодарил ушедшего директора. Щетинина он назвал сильным и опытным управленцем, с которым компания реализовала в трудные для нее времена много проектов: провела техперевооружение ключевых производственных объектов, расширила сортамент продукции, достигла значимых экологических показателей.

«Мы рады приветствовать в должности генерального директора ЧМК Алексея Николаевича Толстикова. Весь его трудовой путь связан с Челябинским металлургическим комбинатом. Он досконально знает все производственные процессы», — резюмировал Коржов.

Толстиков окончил физико-металлургический факультет Южно-Уральского госуниверситета по специальности «Металлургия черных металлов». Также имеет образование менеджера, полученное в Уральской академии госслужбы. На ЧМК пришел в 2001 году разливщиком стали, работал на различных должностях в кислородно-конвертерном цехе. Данное подразделение руководитель затем возглавлял на протяжении четырех лет.

Алексей Толстиков начинал работу на ЧМК разливщиком стали Фото: пресс-служба холдинга «Мечел»