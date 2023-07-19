Путин решил участвовать в саммите в ЮАР, где ему грозит арест

Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в формате ВКС
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Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в ЮАР по видеосвязи. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Путин принял решения участвовать в саммите в формате видеоконференцсвязи. Это будет полноценное участие», — сказал Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости. Пресс-секретарь также подтвердил агентству, что личное участие в саммите примет глава МИД РФ Сергей Лавров.
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