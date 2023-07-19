Путин решил участвовать в саммите в ЮАР, где ему грозит арест

Песков: Путин примет участие в саммите БРИКС в ЮАР по видеосвязи
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Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в формате ВКС Фото:
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Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в ЮАР по видеосвязи. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Путин принял решения участвовать в саммите в формате видеоконференцсвязи. Это будет полноценное участие», — сказал Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости. Пресс-секретарь также подтвердил агентству, что личное участие в саммите примет глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в ЮАР по видеосвязи. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Путин принял решения участвовать в саммите в формате видеоконференцсвязи. Это будет полноценное участие», — сказал Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости. Пресс-секретарь также подтвердил агентству, что личное участие в саммите примет глава МИД РФ Сергей Лавров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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