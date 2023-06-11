Власти ЮАР предложили Путину три пути участия России в саммите БРИКС

12 июня 2023 в 01:34 Размер текста - 17 +

Перенос саммита в КНР рассматривается как один из вариантов пригласить Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти ЮАР предложили три варианта приглашения российской стороны на саммит БРИКС, который должен пройти 22—24 августа. Возможность присутствия президента России Владимира Путина осложнена выданным Международным уголовным судом (МУС) ордером на арест. Об этом рассказали в южноафриканской прессе. Одно из решений подразумевает, что российского президента на саммите представит МИД РФ, еще одно решение заключается в том, что Путин будет участвовать по видеосвязи, — пишет южноафриканская газета The Sunday Times. Также в газете предположили, что ЮАР обратится к Китаю, чтобы тот, как и в прошлом году, провел встречу на своей территории. МУС 17 марта выдал ордер на арест российского лидера. Россия решения международного суда не признает. Прокурор МУС, который выдал ордер на арест, был объявлен МВД РФ в розыск, об этом рассказал МК . В ЮАР, однако, признают юрисдикцию этой организации, однако пообещали не проводить арест. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что страна примет участие в саммите на должном уровне вне зависимости от угроз ареста.

Власти ЮАР предложили три варианта приглашения российской стороны на саммит БРИКС, который должен пройти 22—24 августа. Возможность присутствия президента России Владимира Путина осложнена выданным Международным уголовным судом (МУС) ордером на арест. Об этом рассказали в южноафриканской прессе. Одно из решений подразумевает, что российского президента на саммите представит МИД РФ, еще одно решение заключается в том, что Путин будет участвовать по видеосвязи, — пишет южноафриканская газета The Sunday Times. Также в газете предположили, что ЮАР обратится к Китаю, чтобы тот, как и в прошлом году, провел встречу на своей территории. МУС 17 марта выдал ордер на арест российского лидера. Россия решения международного суда не признает. Прокурор МУС, который выдал ордер на арест, был объявлен МВД РФ в розыск, об этом рассказал МК. В ЮАР, однако, признают юрисдикцию этой организации, однако пообещали не проводить арест. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что страна примет участие в саммите на должном уровне вне зависимости от угроз ареста.