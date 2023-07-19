Челябинские риелторы нарисовали портрет покупателя элитных коттеджей

Риелторы выявили облик типичного покупателя элитных коттеджей в Челябинске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Элитные коттеджи в пригороде Челябинска стоимостью свыше 20 млн рублей в основном приобретают руководители крупных предприятий и предприниматели за наличные средства. Образ типичного покупателя дорогого домовладения раскрыла URA.RU президент региональной гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«Покупатели дорогой недвижимости в Челябинске обычно выбирают дома площадью более 100 квадратных метров в самом городе или в элитных коттеджных поселках, таких как „Лесной остров“ или „Малинки Village“. Обычно это руководители крупных предприятий и бизнесмены в возрасте от 35 лет, имеющие минимальное количество детей. Их жены обычно не работают», — рассказала Шатрукова.

Президент гильдии риелторов отметила, в основном такие покупатели приобретают недвижимость за наличные средства. При этом почти всегда у них в собственности имеется квартира в городе.

По словам Шатруковой, сейчас подобная недвижимость в Челябинске продается с большим трудом. На продажу дорогого коттеджа в среднем уходит от трех до пяти лет.

Ранее стало известно, что самое раскупаемое жилье бизнес-класса в Челябинске на данный момент находится в ЖК «Ньютон», ЖК «Лесопарковый». Далее следуют жилые комплексы «Западный луч», «Манхэттен» и «Алое поле».