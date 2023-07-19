В Челябинске задержали мужчину, укравшего велосипед у курьера. Фото, видео

20 июля 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

Задержанный угнал велосипед у курьера, который доставлял еду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске сотрудники полиции задержали местного жителя, который угнал велосипед курьера доставки еды. Об этом URA.RU сообщили 20 июля в ГУ МВД по региону. «Оперуполномоченные уголовного розыска УМВД установили и задержали подозреваемого в краже велосипеда стоимостью 8000 рублей у курьера доставки еды, жителя Тракторозаводского района. Задержанным оказался судимый житель Калининского района 1982 года рождения», — уточнили в пресс-службе. Курьер оставил велосипед, который принадлежит работодателю, у подъезда многоквартирного дома по улице Конструктора Духова, чтобы отнести заказ. Когда спустя пару минут он вышел, двухколесное средство не обнаружил. Сотрудники полиции установили причастность подозреваемого к двум аналогичным кражам. Еще один велосипед он угнал из подъезда дома на Северо-Западе. Общая сумма ущерба составила 18 000 рублей. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 158 УК РФ (кража). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Подозреваемым оказался житель Калининского района Челябинска Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске сотрудники полиции задержали местного жителя, который угнал велосипед курьера доставки еды. Об этом URA.RU сообщили 20 июля в ГУ МВД по региону. «Оперуполномоченные уголовного розыска УМВД установили и задержали подозреваемого в краже велосипеда стоимостью 8000 рублей у курьера доставки еды, жителя Тракторозаводского района. Задержанным оказался судимый житель Калининского района 1982 года рождения», — уточнили в пресс-службе. Курьер оставил велосипед, который принадлежит работодателю, у подъезда многоквартирного дома по улице Конструктора Духова, чтобы отнести заказ. Когда спустя пару минут он вышел, двухколесное средство не обнаружил. Сотрудники полиции установили причастность подозреваемого к двум аналогичным кражам. Еще один велосипед он угнал из подъезда дома на Северо-Западе. Общая сумма ущерба составила 18 000 рублей. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 158 УК РФ (кража). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.