19 июля 2023

В Челябинске задержали мужчину, укравшего велосипед у курьера. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в преддверии празднования Дня Победы. Челябинск, курьер, доставка еды, яндекс еда, деливери-клуб
Задержанный угнал велосипед у курьера, который доставлял еду Фото:

В Челябинске сотрудники полиции задержали местного жителя, который угнал велосипед курьера доставки еды. Об этом URA.RU сообщили 20 июля в ГУ МВД по региону.

«Оперуполномоченные уголовного розыска УМВД установили и задержали подозреваемого в краже велосипеда стоимостью 8000 рублей у курьера доставки еды, жителя Тракторозаводского района. Задержанным оказался судимый житель Калининского района 1982 года рождения», — уточнили в пресс-службе.

Курьер оставил велосипед, который принадлежит работодателю, у подъезда многоквартирного дома по улице Конструктора Духова, чтобы отнести заказ. Когда спустя пару минут он вышел, двухколесное средство не обнаружил.

Сотрудники полиции установили причастность подозреваемого к двум аналогичным кражам. Еще один велосипед он угнал из подъезда дома на Северо-Западе. Общая сумма ущерба составила 18 000 рублей. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 158 УК РФ (кража). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Подозреваемым оказался житель Калининского района Челябинска
Подозреваемым оказался житель Калининского района Челябинска
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В Челябинске сотрудники полиции задержали местного жителя, который угнал велосипед курьера доставки еды. Об этом URA.RU сообщили 20 июля в ГУ МВД по региону. «Оперуполномоченные уголовного розыска УМВД установили и задержали подозреваемого в краже велосипеда стоимостью 8000 рублей у курьера доставки еды, жителя Тракторозаводского района. Задержанным оказался судимый житель Калининского района 1982 года рождения», — уточнили в пресс-службе. Курьер оставил велосипед, который принадлежит работодателю, у подъезда многоквартирного дома по улице Конструктора Духова, чтобы отнести заказ. Когда спустя пару минут он вышел, двухколесное средство не обнаружил. Сотрудники полиции установили причастность подозреваемого к двум аналогичным кражам. Еще один велосипед он угнал из подъезда дома на Северо-Западе. Общая сумма ущерба составила 18 000 рублей. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 158 УК РФ (кража). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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