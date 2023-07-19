В Челябинске сотрудники полиции задержали местного жителя, который угнал велосипед курьера доставки еды. Об этом URA.RU сообщили 20 июля в ГУ МВД по региону.
«Оперуполномоченные уголовного розыска УМВД установили и задержали подозреваемого в краже велосипеда стоимостью 8000 рублей у курьера доставки еды, жителя Тракторозаводского района. Задержанным оказался судимый житель Калининского района 1982 года рождения», — уточнили в пресс-службе.
Курьер оставил велосипед, который принадлежит работодателю, у подъезда многоквартирного дома по улице Конструктора Духова, чтобы отнести заказ. Когда спустя пару минут он вышел, двухколесное средство не обнаружил.
Сотрудники полиции установили причастность подозреваемого к двум аналогичным кражам. Еще один велосипед он угнал из подъезда дома на Северо-Западе. Общая сумма ущерба составила 18 000 рублей. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 158 УК РФ (кража). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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