19 июля 2023

У жительницы Магнитогорска отобрали иномарку за пьяное вождение

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , гаи, постовой, полиция, гибдд, дпс, дорожная безопасность
Сотрудники ГИБДД поймали бесправницу за вождением автомобиля Фото:

У жительницы Магнитогорска Челябинской области конфисковали иномарку за вождение в пьяном виде. Об этом URA.RU сообщили 20 июля в пресс-службе прокуратуры региона.

«Местная жительница Ленинским райсудом Магнитогорска признана виновной по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Она приговорена к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года. Кроме того, у нее конфискован автомобиль „Киа Рио“», — уточнили в пресс-службе.

Суд установил, что в апреле подсудимую, лишенную прав, сотрудники ГИБДД остановили за управлением автомобилем. Законное требование о медосвидетельствовании она не выполнила. Приговор пока не вступил в законную силу. Ранее сожитель женщины был осужден по ч.2 ст. 264.1 УК РФ за управление в нетрезвом виде тем же конфискованным автомобилем.

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У жительницы Магнитогорска Челябинской области конфисковали иномарку за вождение в пьяном виде. Об этом URA.RU сообщили 20 июля в пресс-службе прокуратуры региона. «Местная жительница Ленинским райсудом Магнитогорска признана виновной по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Она приговорена к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года. Кроме того, у нее конфискован автомобиль „Киа Рио“», — уточнили в пресс-службе. Суд установил, что в апреле подсудимую, лишенную прав, сотрудники ГИБДД остановили за управлением автомобилем. Законное требование о медосвидетельствовании она не выполнила. Приговор пока не вступил в законную силу. Ранее сожитель женщины был осужден по ч.2 ст. 264.1 УК РФ за управление в нетрезвом виде тем же конфискованным автомобилем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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