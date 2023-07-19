У жительницы Магнитогорска отобрали иномарку за пьяное вождение

20 июля 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД поймали бесправницу за вождением автомобиля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У жительницы Магнитогорска Челябинской области конфисковали иномарку за вождение в пьяном виде. Об этом URA.RU сообщили 20 июля в пресс-службе прокуратуры региона. «Местная жительница Ленинским райсудом Магнитогорска признана виновной по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Она приговорена к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года. Кроме того, у нее конфискован автомобиль „Киа Рио“», — уточнили в пресс-службе. Суд установил, что в апреле подсудимую, лишенную прав, сотрудники ГИБДД остановили за управлением автомобилем. Законное требование о медосвидетельствовании она не выполнила. Приговор пока не вступил в законную силу. Ранее сожитель женщины был осужден по ч.2 ст. 264.1 УК РФ за управление в нетрезвом виде тем же конфискованным автомобилем.

У жительницы Магнитогорска Челябинской области конфисковали иномарку за вождение в пьяном виде. Об этом URA.RU сообщили 20 июля в пресс-службе прокуратуры региона. «Местная жительница Ленинским райсудом Магнитогорска признана виновной по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Она приговорена к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года. Кроме того, у нее конфискован автомобиль „Киа Рио“», — уточнили в пресс-службе. Суд установил, что в апреле подсудимую, лишенную прав, сотрудники ГИБДД остановили за управлением автомобилем. Законное требование о медосвидетельствовании она не выполнила. Приговор пока не вступил в законную силу. Ранее сожитель женщины был осужден по ч.2 ст. 264.1 УК РФ за управление в нетрезвом виде тем же конфискованным автомобилем.