Супруга челябинского губернатора Текслера анонсировала программу «Пикника для СВОих»

Ирина Текслер рассказала, что ожидается на «Пикнике для СВОих» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера, Ирина, рассказала, что для семей участников СВО откроют интерактивные площадки, полевую кухню и пункт консультаций. Об этом она сообщила 20 июля в своих социальных сетях.

«22 июля в Парке Победы состоится „Пикник для СВОих“. Это мероприятие для участников специальной военной операции, членов их семей и всех желающих. В программу включены работа интерактивных площадок, торжественное открытие, полевая кухня, пункт для консультаций и многое другое», — написала Текслер в своем telegram-канале.

В мероприятии примут участие замгубернатора региона Ирина, депутат Госдумы Яна Лантратова, сенатор РФ Маргарита Павлова, руководитель аппарата уполномоченных в области Евгения Шангина, замминистра общественной безопасности Николай Зубарев. Также сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества» и Комитета семей Воинов Отечества (КСВО).

Площадка будет работать с 11 до 16 часов. Торжественное открытие состоится в 12:00, в 12:30 начнет работать полевая кухня и появится возможность пообщаться с официальными лицами. С 13 до 14 часов организаторы проведут интерактивные программы для детей. В 14:00 состоится разговор с участниками СВО. На протяжении всей работы площадки участники СВО и члены их семей смогут подать свое обращение, проконсультироваться у юриста и психолога.

О проведении пикника стало известно 13 июля после видеоприглашения Текслер, которое она опубликовала в своих соцсетях. Проект организован фондом «2020» и КСВО при поддержке правительства Челябинской области.